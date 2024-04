Els 846 habitatges públics de València es van començar a construir en l’anterior mandat

L’Ajuntament de València ha assegurat que es construiran 846 habitatges de protecció pública (HPP) i lloguer social abans que acabe el mes de juny. El regidor d’Urbanisme i Habitatge, Juan Giner, afirma que l’objectiu principal de l’executiu municipal és “impulsar el màxim nombre de projectes d’execució d’HPP i de lloguer assequible abans que acabe l’any” i contraposa aquesta xifra amb la del consistori que dirigia Joan Ribó, al qual atribueix la construcció “de 14 habitatges durant huit anys de mandat”.

El regidor d’Urbanisme del govern de María José Catalá també ha posat l’accent en el Pla d’Habitatge que impulsa la societat anònima Actuacions Urbanes de València (Aumsa), l’empresa pública valenciana: “El 56% de les obres anunciades per l’anterior equip de Govern estaven paralitzades o pendents de licitació”, ha afirmat en un comunicat.

No obstant això, aquesta xifra xoca amb la que manifesta l’oposició, que sosté que “tots els habitatges que estan executant-se i acabant-se ara és gràcies a la seua posada en marxa i licitació en la legislatura anterior”. Les fonts consultades de la regidoria d’Urbanisme insisteixen que l’execució de l’habitatge no és un tema lineal: “Els primers anys busques el finançament, contractes la redacció de projectes, els aproves i licites les obres. És una faena que no es veu. És obvi que la construcció és el més visible, però el pes administratiu previ és el més gros”.

El Pla d’Habitatge impulsat en l’anterior mandat integrava 327 habitatges públics nous d’Aumsa, que va suposar augmentar el “parc públic de residències de l’empresa en més d’un 60%”. “Es va haver de negociar amb el Banc Europeu d’Inversions per a aconseguir finançament. No hi ha cap habitatge dels quals estan ara en actiu que hagen sigut fruit d’una faena seua”, subratllen.

Entre les obres es van deixar construïts huit habitatges al carrer de la Tapineria, onze més al carrer de l’Alqueria del Favero i 22 al carrer de les Barraques del Figuero. A això, caldria sumar els que no van poder acabar-se: deu al carrer dels Soguers (un dels quals amb intenció de rehabilitar-se), 75 en l’avinguda dels Tarongers, 68 al carrer de les Hortolanes i 41 al carrer de les Moreres. “Tots aquests exemples són només de part d’Aumsa. Caldria sumar-hi els immobles que va fer la Regidoria d’Habitatge i els que es van comprar per tanteig i retracte”, destaquen.

Segons manifesta Giner, “l’expedient de contractació per a construir habitatges de lloguer assequible ja s’ha iniciat al carrer del Pintor Sabater i està redactant-se el projecte d’execució de l’edificació de l’immoble al carrer del Músic Chapí”, una iniciativa que Compromís ja va presentar e gener del 2023. La coalició es remet a una roda de premsa en què van exposar el projecte.

A més, des de la coalició valencianista neguen que només construïren catorze habitatges i subratllen: els damnificats en l’incendi de Campanar van poder ser reallotjats en un edifici que havia sigut adquirit per tanteig i retracte, mesura que mai va tindre el suport dels populars.

Un altre aspecte que destaquen des de Compromís és la suma dels habitatges que anuncien des del consistori: “Les xifres que tenim nosaltres no quadren amb les que esmenten. Des de la cartera d’Habitatge em vam projectar 453 i Aumsa tenia previst construir 213 immobles. El resultat exacte en serien 666”. Així doncs, segons l’oposició, els comptes de l’equip de Govern no ixen.