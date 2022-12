Els agricultors demanen a la conselleria que actue per aclarir la procedència de l’ametla i la mel en els torrons de Xixona i Alacant

La IGP (indicació geogràfica protegida) de símbols de Nadal valencià com els torrons de Xixona i d’Alacant no garanteix que els ingredients utilitzats per a elaborar aquests dolços siguen d’aquestes mateixes zones, ni fins i tot de la Comunitat Valenciana o d’Espanya. De fet, la Xina i els Estats Units s’han convertit en els principals proveïdors de les seues principals matèries primeres, la mel i l’ametla, respectivament.

Davant aquesta situació la Unió Llauradora ha demanat a la Conselleria d’Agricultura que actue d’ofici per evitar que la falta d’informació sobre l’origen de l’ametla i la mel induïsca a error les persones consumidores. Per fer-ho ha enviat un escrit al departament dirigit per Isaura Navarro perquè impulse una modificació del plec de condicions de la IGP Xixona i Torró d’Alacant a fi que la procedència de les matèries primeres utilitzades “estiga delimitada sense cap mena de confusió o en cas contrari exigisca el compliment de la legislació vigent i es referencie en l’etiquetatge de tots els torrons emparats en les IGP Xixona i Torró d’Alacant el país d’origen exacte de procedència de les ametles i les mels utilitzades en la seua fabricació”.

La Unió recorda que l’etiquetatge dels aliments a la Unió Europea es regeix per un reglament aprovat el 2011, sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, i aquesta normativa estableix que la indicació del país d’origen o el lloc de procedència serà obligatòria quan la seua omissió poguera induir a error el consumidor. Així mateix, especifica que s’ha d’indicar el país d’origen o lloc de procedència quan l’ingredient primari siga diferent al lloc de procedència de l’aliment.

No obstant això, aquesta exigència legal no és aplicable als torrons i altres productes transformats emparats per una IGP, “perquè els plecs de condicions ja defineixen quin és el país d’origen o lloc de procedència possibles de les matèries primeres utilitzades”.

Així doncs, el col·lectiu agrari adverteix que “el que passa realment és que al final en els plecs de condicions dels torrons respectius emparats per la IGP es defineix l’origen en condicional, sense concretar-lo, i poden utilitzar ametles procedents de qualsevol part del món amb l’únic requisit de conducta de zones o regions caracteritzades per la benignitat del clima mediterrani, és a dir, de quasi qualsevol indret del món on es produïsquen ametles i mel”. Per aquest motiu, la Unió demana a Conselleria d’Agricultura que intervinga d’ofici “per posar fi a aquesta ambigüitat i que l’origen d’aquestes matèries primeres quede clarament especificat”.

Paral·lelament, i per incentivar l’ús d’ametles i mels d’origen valencià en els torrons, independentment d’estar emparats o no per la IGP Xixona i Torró d’Alacant, la Unió sol·licita que la Conselleria d’Agricultura establisca una línia d’ajudes a la promoció de torrons elaborats a la Comunitat Valenciana amb ametles i mels d’origen valencià.