Els àudios dels policies gravats inventant-se una agressió d’un detingut: “Aquesta vegada no ho ha fet”

Dos uniformats de Vilamarxant (València) van intentar colar’una falsa agressió a un detingut després d’adonar-se que l’arrest no estava justificat. Tot va quedar gravat pel telèfon del detingut. El 12 de novembre de 2022, el veí de la localitat Celso D. R., amb antecedents penals, va telefonar a la Policia Local enmig d’una discussió amb una veïna que pretesament s’havia introduït en el seu domicili i a qui havia tancat mentre esperava que arribaren els agents. L’home va posar el seu telèfon mòbil a gravar i, després de ser detingut, el terminal va continuar enregistrant les converses que van mantindre els policies mentre estava en el calabós.

En l’àudio de més de cinc hores, a què ha tingut accés elDiario.es, els dos agents reconeixen que han fabulat una acusació per un pretés delicte d’atemptat contra l’autoritat (amb penes de fins a quatre anys de presó) del qual el detingut es va lliurar gràcies, precisament, a l’enregistrament. Quan Celso D. R. va denunciar els policies, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llíria va sobreseure la causa, en una resolució del 20 d’abril passat, al·legant que l’enregistrament era “il·legal”. No obstant això, la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València ha acordat reobrir la causa per la “gravetat dels fets”, tal com ha informat aquest diari.

La defensa del detingut, en el seu recurs a l’arxivament inicial de la jutgessa, al·legava que l’àudio era una prova “plenament vàlida”, al·ludint a la jurisprudència del Tribunal Suprem en un cas “de gran similitud” que avalava un enregistrament fet amb un telèfon mòbil a la sala d’atestats de les dependències de la Policia Municipal d’Alcorcón (Madrid).

En el cas del veí de Vilamarxant, l’agent li comunica que l’arresta “per detenció il·legal”. Després de col·locar-li els grillons, li diu: “Això és un pur tràmit”. Després de tancar-lo en el calabós, el telèfon mòbil intervingut al detingut continua gravant sense que, aparentment, els agents se n’adonen. L’home es queixa que la veïna no està en el calabós. “Cride jo la policia i em detenen a mi primer? Això no em quadra”, diu Celso en un moment de l’enregistrament.

Una hora després que el veí premera el botó de gravar del seu telèfon, l’agent de la Policia Local reconeix en una conversa amb un altre uniformat: “Estan entrant-me els dubtes ara”.

En un altre diàleg amb un superior, la dona li explica: “Ho tinc ací que em genera dubtes de si procedia la detenció o no, perquè com que l’altra [la veïna] havia comés un delicte i la retenia per entregar-la a la policia”. “Amb nosaltres s’ha portat bé (...) Perquè, com que està boig li he ballat l’aigua i l’he enganyat (...) Li he posat els grillons allí en el replà i tot, però perquè ha volgut”, afig després de detallar l’incident amb la veïna.

L’agent: “Aquesta vegada no ho ha fet”

“Posaré atemptat”, anuncia en la conversa telefònica amb el seu superior. La dona també es mostra reticent amb un company: “Està molt agafat amb pinces (...) Hem de posar que estava violent. (...) Cal posar un atemptat”. “Doncs sí, posa-ho”, contesta un altre agent. La uniformada afirma: “Estic molt nerviosa. No m’ha passat això en ma puta vida”.

Quasi dues hores i mitja després de la detenció, els dos agents tenen les diligències preparades per a entregar el veí a la Guàrdia Civil. Quasi tres hores després de l’arrest, l’agent diu: “Fotre, em sent supermalament, mira que és un personatge, que es mereix el que li caiga, saps?, però aquesta vegada no ho ha fet”.

Els agents li van imputar un presumpte delicte d’atemptat contra l’autoritat. No obstant això, en ser alliberat l’home es va adonar que el seu telèfon mòbil havia registrat tota la conversa entre els policies. L’àudio va salvar Celso D. R. de l’acusació d’atemptat, però quan va denunciar els agents pels presumptes delictes de detenció il·legal, denúncia falsa i falsificació de documents públics, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Llíria va acordar el sobreseïment provisional de la causa per considerar que l’enregistrament era “il·legal”.

L’home va recórrer contra la interlocutòria i l’Audiència Provincial de València li ha donat la raó. La resolució considera que les objeccions adduïdes per la instructora són “críptiques” i li demana una “mínima activitat instructora”.