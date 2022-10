Els barris de València tindran una Unitat de Proximitat i Convivència de la Policia Local amb 282 agents

L’entrada de nous agents permetrà a la Policia Local de València afrontar una nova i important actualització, que consistirà en la creació de la nova Unitat de Proximitat i Convivència, que estarà present en les set unitats de districte de la ciutat.

Actualment la Policia de Barri compta amb 102 membres, però la incorporació de 234 agents més permetrà destinar 180 policies a aquesta nova unitat, que augmenta en un 170% i passan de 102 membres a 282. Un augment que millorarà el servei de proximitat en tots els barris de la ciutat.

Així ho ha anunciat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que ha destacat que “farem un gir absolut al que hui coneixem com a policia de barri, que no desapareix, però quedarà englobada dins de la nova Unitat de Proximitat i Convivència”.

Segons ha indicat el regidor, aquesta unitat era una prioritat per a aquest govern: “Sempre hem apostat per una policia de proximitat i així ho anem fent a mesura van incorporant-se nous efectius, ja que destinem el 77% dels nous agents a tasques de proximitat”.

L’edat mitjana de la Policia Local s’ha reduït en cinc anys gràcies a la convocatòria de places de policia des del 2018, a què se sumaran les 77 noves places convocades, de les quals ja està obert el període de presentació d’instàncies. “Estem treballant en un projecte de remodelació de la plantilla de la Policia Local per a afrontar els pròxims 10 anys reforçant les unitats de districte, per millorar el contacte amb la ciutadania i la prevenció”, ha detallat Cano

L’augment de policies de proximitat arribarà a tots els barris, però no de manera simètrica. Es destinaran més agents als barris que tinguen més necessitats. L’augment total d’agents és del 170%, però en determinades unitats de districte com la de Benimaclet, Russafa o el Marítim, l’augment serà pròxim al 200%. Benimaclet veurà augmentats els seus efectius en un 257%. “Això demostra”, ha indicat Cano “que fugim d’unitats centralitzades que es potenciaven en l’època del Partit Popular, i recuperem la vertadera essència de la Policia Local”.

També s’ha redibuixat el mapa dels districtes policials perquè coincidisquen amb els districtes administratius de la ciutat. Hi haurà alguns canvis, com la reducció de l’espai de Ciutat Vella, que passarà de la primera a la Segona Unitat de Districte (Russafa), per racionalitzar els recursos. Els veïns de Benimàmet continuaran depenent de la Quarta Unitat de Districte, que és la que més pròxima està d’aquest poble de València.

Per acabar Cano ha afirmat que “la plantilla té actualment de 1.600 policies, cosa que està dins de les ràtios que indica la Unió Europea, i és superior a la de la majoria de les principals ciutats d’Espanya”.

La nova unitat estarà operativa a mitjan gener, quan acaben el curs de formació els nous agents i s’incorporen a la faena operativa a la ciutat.