Els empleats dels hospitals de Manises i Dénia exigeixen al PP que complisca la seua paraula i que passen a la gestió pública

Les plantilles dels hospitals de Manises i Dénia observen amb preocupació el seu futur després del canvi de color polític del Govern valencià. Abans de les eleccions, l’executiu presidit per Ximo Puig va iniciar els procediments per a recuperar tots dos departaments a la gestió pública, una vegada finalitzades les concessions atorgades tant a Ribera Salud en el cas de Dénia com a Sanitas en el cas de Manises.

No obstant això, ara els empleats, favorables a la reversió pública, temen que el nou Govern valencià del PP i de Vox atorgue pròrrogues a les concessionàries.

Sense anar més lluny, dilluns el comité d’empresa de l’hospital de Manises va sol·licitar al que serà president de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, que continue amb el procés obert per l’anterior Consell per a culminar amb la gestió directa del departament: “Des del comité d’empresa creiem que la Conselleria de Sanitat té la capacitat i l’obligació amb els seus ciutadans i treballadors de continuar amb un procés que serà beneficiós per a totes les parts implicades: Govern, pacients i professionals sanitaris”.

Els representants sindicals van recordar que van mantindre “una reunió amb el responsable de sanitat del PP en les Corts, Jose Juan Zaplana, en què va afirmar la continuïtat del procés de reversió tal com s’ha esdevingut a Alzira i Torrevella”. Així mateix, van assegurar que els va confirmar la figura del personal laboral a extingir dins d’un conveni únic en totes les concessions administratives: “Va insistir en la necessitat de fer una auditoria del departament per saber de primera mà la situació real d’aquest, cosa a què el comité d’empresa li va indicar que té al davant un any per a fer-ho just abans que s’oficialitze la finalització del contracte amb Sanitas el maig del 2024, per la qual cosa aquesta auditoria no hauria d’entorpir el procés ja iniciat”, van dir.

Segons el comité d’empresa, “per a gestionar allò públic cal apostar i creure-hi, prioritzar la gestió indirecta per a dirigir un departament de salut és dir-li a la població que els representants elegits per les urnes no tenen capacitat per a dur a terme aquesta obstinació”. L’objectiu primordial d’una empresa privada “és el benefici econòmic, que obté en disminuir els serveis al mínim necessari amb uns salaris precaris i poc competitius, mentre que el de la gestió pública directa és la qualitat assistencial, l’atenció al pacient i als seus professionals”, van dir, i van afegir que “prioritzar allò econòmic a allò assistencial ens allunya dels estàndards de qualitat que sol·licita una societat avançada com és la nostra”.

“No permetem que altres interessos desvien l’atenció del que és important, més encara quan parlem de la salut de les persones. No hi ha dubte que qui millor pot atendre la nostra salut i garantir una ocupació digna és la sanitat pública”, van concloure.

Quant a l’hospital de Dénia, el comité d’empresa es va reunir dijous 8 de juny i després de la trobada va manifestar el seu compromís amb la reversió del departament a la gestió pública directa.

“Per a aquest comité no ha canviat res, i seguim en el full de ruta marcat per les normes de reversió iniciades per l’Administració el mes de gener passat del 2023. Així mateix, volem remarcar que tots els grups polítics que s’han reunit amb nosaltres han manifestat el seu compromís perquè la concessió finalitze el 31 de gener de 2024, tal com s’ha transmés a la ciutadania de la Marina Alta”, van recordar.

La paralització o la modificació d’aquest procés “seria un engany a la ciutadania i als treballadors; a més d’una vulneració de la normativa vigent”, van advertir.

Com va informar aquest diari, Ribera Salud, el director executiu europeu de la qual és Alberto de Rosa, germà del senador del PP Fernando de Rosa, va afirmar després de l’últim requeriment d’informació per a fer possible la recuperació pública de l’àrea de salut de la Marina Alta que, amb la victòria del PP, el procés de reversió havia quedat “suspés”.