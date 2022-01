Els horts urbans de Benimaclet no legalitzats només podran continuar regant amb aigües residuals

Unes 300 persones van participar dissabte passat en una protesta convocada en la plaça de l’Ajuntament per diferents col·lectius del barri de Benimaclet per exigir a l’Ajuntament que es mantinga el subministrament d’aigua en tots els horts urbans.

La concentració, convocada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet, Horts Urbans de Benimaclet, CSOA l’Horta, Cuidem Benimaclet i Entre Barris, rebutja el tall del braç de l’Alegret de la séquia de Mestalla i exigeix a l’Ajuntament de València “una solució que no atempte contra el patrimoni cultural, el teixit social del veïnat, la sostenibilitat, la resiliència ni la capacitat d’autoconsum”.

La polèmica va provocar a més un xoc entre Compromís, que es va posicionar al costat dels col·lectius en exigir que es garantisca el subministrament d’aigua, mentre que des del PSPV, que gestiona la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, van recordar que el tall és arran d’una denúncia del Seprona, després d’haver detectat abocaments il·legals en la séquia limítrofa de Rascanya.

Des de la delegació que dirigeix la socialista Elisa Valía van insistir dimarts a explicar que després de l’expedient obert per la Guàrdia Civil, el Cicle Integral va prendre mostres d’aigua en la séquia de Mestalla i que es van detectar també aigües residuals al braç de l’Alegret, un dels quatre de la séquia, per la qual cosa, d’acord amb els regants, es va decidir redactar un projecte per portar l’aigua dels dos ramals contigus, de bona qualitat, als horts gestionats per agricultors professionals a què dona servei el de l’Alegret. Aquesta mateixa conducció permetria també donar servei a la parcel·la que gestiona l’associació de veïns, cedida en el seu moment en precari pel mateix Ajuntament i per un propietari particular.

La Regidoria va desmentir que es produïsca un atemptat patrimonial, perquè en cap moment tocarà el braç de l’Alegret, i va comentar que tan sols hi ha uns terrenys de cultiu d’autogestió “ocupats” que manquen de drets pel que fa al subministrament d’aigua, perquè no estan donats d’alta com a regants que podran continuar usant l’aigua que baixe pel ramal, encara que van advertir que es tracta d’aigües residuals.

De la seua banda, fonts dels regants de Mestalla han explicat que, una vegada estiga el projecte de canalització fer per a subministrar l’aigua als regants, per recomanació de l’Ajuntament no es donarà pas d’aigua del riu per aquest braç per evitar que es mescle amb les aigües residuals, per la qual cosa únicament hi circularan aigües negres per abocar-les al col·lector nord.

És a dir, una vegada executada l’obra esmentada pel braç de l’Alegret que subministra els horts “ocupats”, tan sols hi baixaran aigües residuals, llevat que regularitzen la seua situació.

Segons l’associació d’Horts Urbans de Benimaclet, el tall del braç de l’Alegret comportaria destruir “la iniciativa social i ciutadana dels horts urbans de Benimaclet, en funcionament des de fa nou anys i que són un model d’autogestió, sostenibilitat i recuperació del territori”.