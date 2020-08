Els hospitals valencians habiliten sales exclusives per a pacients COVID, ja que s’han multiplicat per cinc els ingressos en un mes

Els hospitals valencians es preparen davant l’augment important d’ingressos de pacients amb coronavirus que està donant-se especialment en l’últim mes, un increment en sintonia amb el de contagis i brots nous que està donant-se a la Comunitat Valenciana, que es van multiplicar per 16 la setmana passada respecte de la primera de juliol.

Segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat a elDiario.es, entre el 27 de juliol passat i el 7 d’agost es van comptabilitzar 103 ingressos en els diferents hospitals valencians, cinc vegades més de les 21 hospitalitzacions que es van registrar entre el 29 de juny i el 10 de juliol.

Tot i així, els centres sanitaris valencians encara estan lluny de saturar-se, ja que, segons l’última actualització de dades facilitada dilluns per Sanitat, actualment hi ha 183 persones ingressades en tota la Comunitat Valenciana, tan sols 16 en les Unitats de Cures Intensives (UCI). Durant el pic més alt de la pandèmia registrat el mes d’abril passat, va arribar a haver-hi fins a 2.100 persones hospitalitzades.

Amb tot, davant la tendència clarament a l’alça que va registrant-se, els diferents hospitals van preparant-se per rebre els pacients de COVID-19 en sales separades de la resta dels pacients amb patologies respiratòries, tal com preveuen els protocols, la qual cosa en alguns casos requereix trasllat de pacients a mesura que van habilitant-se i omplint-se sales exclusives per a positius per COVID-19.

És el que ha passat en La Fe de València, on, segons han informat fonts d’UGT, divendres passat 7 de març hi havia 40 pacients amb coronavirus ingressats en tres sales, per la qual cosa ja està preparant-se’n una de quarta en previsió de nous ingressos.

Les mateixes fonts han comentat que la majoria dels pacients ingressats tenen entre 20 i 45 anys i que desenvolupen símptomes lleus o pneumònia, per la qual cosa no requereixen molts dies d’hospitalització i tampoc solen ingressar en l’UCI.

Per part seua, fonts oficials de l'hospital La Fe han confirmat que s'ha incrementat en el nombre d'ingressos en aquesta última setmana. No obstant això, "cal assenyalar que seguint els protocols actuals, els criteris d'ingrés en hospitalització s'han adaptat al coneixement actual de la malaltia, amb la finalitat d'anticipar-se a possibles complicacions. Es tracta d'un perfil de pacient més jove, de menor gravetat i menor índex de comorbilidades (altres malalties prèvies)".

Les mateixes fonts han explicat que el recinte té definits circuits i sales d'hospitalització COVID que es venen implementant en funció de les necessitats: "Els recursos d'hospitalització que s'estan utilitzant ara són els que s'havien planificat per a l'escenari actual; es tracta plantes de pneumologia, malalties infeccioses- medicina interna, així com l'UCI, mentre la resta de plantes es podrien tornar a adaptar en cas de necessitat".

Segons va informar Sanitat dilluns, el 67% de les persones diagnosticades de coronavirus des de divendres passat 7 d’agost a la Comunitat Valenciana (quasi set de cada 10) són asimptomàtiques i durant el cap de setmana s’han registrat 629 casos nous confirmats per prova PCR, que situen la xifra total de positius en 15.425 persones.