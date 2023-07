Els nous Rodalia de Renfe, més eficients i almenys amb un 30% més de capacitat, començaran a circular el 2025

La planta que la multinacional Stadler té a la localitat valenciana d’Albuixec està desenvolupant tot el procés, des del disseny fins a la construcció i l’assemblatge dels combois, de 79 trens de gran capacitat encarregats per Renfe per al servei de Rodalia. Es tracta d’unes unitats amb una capacitat (ampliable) de 950 viatgers que es posaran en circulació en les zones amb més demanda, com Madrid, Barcelona o València –a València hi ha actualment en funcionament més de 50 unitats de Rodalia, 40 de les quals elèctriques–. El president de la companyia, Raül Blanco, ha visitat dimecres la fàbrica d’Albuixec, una visita en què ha estat acompanyat per la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i la consellera de Política Territorial en funcions, Rebeca Torró.

Els nous trens (T100 i T200) tindran la possibilitat d’escalabilitat, algunes d’aquestes unitats són de dues altures. És a dir, es podran adaptar als canvis d’ocupació: “Per exemple, les Falles passades vam haver de doblar combois per a arribar a 900 viatgers, una circumstància que amb aquests nous trens podria aconseguir una capacitat pròxima a 2.000 passatgers”, assenyalaven des de Renfe, que explica que es tracta de trens flexibles que puguen créixer en longitud, en cas necessari, cosa que permetrà adaptar-los a la realitat canviant de la demanda. Els trens T100 permeten la seua evolució a tipus T120 i T160, de 5 i 6 cotxes, i els trens T200 a tipus T240, de 8 i 10 cotxes.

Els futurs trens, que tindran wifi a l’interior, “permetran una gestió molt més eficient del manteniment, oferiran un servei d’alta qualitat i alta tecnologia”. A més, seran totalment accessibles per a persones amb discapacitat funcional i tindran espais per a cadires de persones amb mobilitat funcional, així com espais per a bicicletes, maletes, cotxets de bebé, etc.

L’entrada en funcionament d’aquestes unitats permetrà la “transformació del servei públic” i la retirada d’algunes unitats que tenen entre 20 i 40 anys d’antiguitat, tal com reconeixia Blanco.

Equips d’última generació

Tècnicament, els nous vehicles estaran dotats d’equips d’última generació que suposaran una millora de la fiabilitat de la xarxa i la puntualitat del servei. A més, la tecnologia implementada permetrà recollir milers de dades per segon de tota la flota. Aquesta informació en temps real assegura la presa de decisions operatives de manera més eficient, cosa que redundarà en un millor servei als usuaris de Rodalia.

Actualment, estan fabricant-se les dues primeres unitats, el procés de validació i certificació de les quals començarà el 2024 i està previst que entren en servei a partir del 2025. Una vegada superat aquest període, s’iniciarà la producció en sèrie de les 77 unitats restants i es lliuraran a Renfe dos trens cada mes.

L’import de la fabricació dels 79 trens de gran capacitat per als serveis de Rodalia ascendeix a 1.305 milions d’euros, incloent-hi el manteniment de part dels vehicles durant 15 anys.

Aquesta càrrega de treball va comportar per a Stadler València l’ampliació de la seua plantilla d’Albuixec en 500 nous professionals i aquesta compra “històrica” de trens a Stadler València es completa amb els que Renfe ha encarregat també a Alstom i CAF, i permetran a la companyia ferroviària renovar bona part del seu material mòbil i ampliar la flota de trens de servei públic amb una inversió històrica de prop de 4.000 milions d’euros.

Locomotores de mercaderies

D’altra banda, el president de Renfe, Raül Blanco i el president de Stadler València, Íñigo Parra, han signat dimecres, en la planta de Stadler, el contracte de compra i manteniment integral de 12 locomotores de mercaderies per un import de 112.988.234 euros, 69.540.000 euros corresponents al subministrament de les locomotores amb ERTMS i 43.448.234 euros corresponents al manteniment integral de les locomotores.

Aquesta compra és finançada parcialment per la Unió Europea, que ha aprovat una subvenció per a aquest projecte de 15 milions d’euros per a l’adquisició i 1.890.000 per a la instal·lació d’ERTMS, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation.

El termini de lliurament de les locomotores conclou el 31 de desembre de 2025. El manteniment del material, per part seua, abasta un període de 15 anys.

Renfe preveu destinar les locomotores contractades al Corredor Mediterrani en què l’Administrador de les Infraestructures Ferroviàries, Adif, està instal·lant l’amplària estàndard UIC en la Xarxa Ferroviària d’Interés General (XFIG), cosa que suposarà l’augment de la longitud màxima dels trens de mercaderies fins a 750 metres.

Les locomotores de gran potència permetran a Renfe Mercaderies noves oportunitats de creixement per la possibilitat d’incrementar trànsits nacionals i internacionals, cosa que implicarà un impacte positiu en l’activitat de la companyia.

També està prevista l’adquisició de dotze locomotores més d’amplària ibèrica per un import de 72 milions d’euros.

Més eficiència energètica

Es tracta d’una aposta decidida de Renfe Mercaderies per a l’optimització de les noves infraestructures des del moment de la seua posada en servei, i significarà al mateix temps més eficiència dels plans de transport a través d’un consum energètic més ajustat, de l’ús d’energia no contaminant, menys agressivitat davant la via, nivell baix de sorolls interiors i exteriors, absència de vibracions, més capacitat de càrrega i millors nivells de fiabilitat.

L’increment de l’activitat de Renfe Mercaderies comportarà en definitiva estalvis de costos significatius per externalitats per tal com, com reconeix la Comissió Europea, el ferrocarril és la manera de transport de mercaderies que menys emissions contaminants genera.

Renfe Mercaderies va estalviar el 2021 a la societat 291 milions d’euros en costos externs, pel fet d’evitar la circulació de 2,4 milions de camions. Renfe Mercaderies ha fet un salt en termes d’emissions per l’augment de l’ús de l’electricitat d’origen renovable certificat i emissió de carboni nul·la al 100% del total d’energia elèctrica consumida.