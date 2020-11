Els partits del Botànic acorden augmentar el pressupost d’À Punt

Els partits del Pacte del Botànic acorden una pujada del pressupost per a la radiotelevisió pública valenciana de 2,6 milions d’euros en unes quantes partides. PSPV, Compromís i Unides Podem han registrat unes quantes esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana dijous per millorar les quanties d’À Punt Mèdia.

El Botànic acorda augmentar la subvenció de Presidència de la Generalitat fins a 56 milions d’euros, dos milions d’euros més que en l’exercici anterior, per al finançament ordinari de la cadena pública, un augment que, sumat a la moratòria de tres anys per a la despesa en personal, permet a la radiotelevisió pública valenciana operar amb una mica d’oxigen.

Les esmenes dels partits progressistes preveuen un dels objectius que la direcció d’À Punt va traslladar al Consell: que la publicitat institucional es pague de manera separada de la subvenció de Presidència, atés que no totes les campanyes corresponen al servei públic que preveu el contracte programa. Així doncs, s’acorda una línia de 100.000 euros per a foment de la mobilitat sostenible, 200.000 euros per al foment del teixit productiu i empresarial i 300.000 euros per a la difusió de l’arquitectura bioclimàtica. Aquestes partides corresponen a projectes de les conselleries de Territori i Mobilitat Sostenible, Economia Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica; un total de 600.000 en projectes d’altres departaments del Govern autonòmic.

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació té previst un pressupost de 66 milions d’euros per al 2021, xifra que inclou la seua previsió d’ingressos tant derivats de publicitat com de la venda de productes audiovisuals. Els partits del Botànic van esmenar la Llei d’acompanyament als pressupostos amb una altra moratòria perquè la televisió puga operar en la legalitat. La llei de creació de la televisió pública preveu que la despesa en personal no supere un terç del pressupost de la cadena –referit a l’aportació de la Generalitat–, que limitava a 18 milions d’euros la inversió. En aquest context, els partits es van veure obligats a plantejar una segona moratòria que planteja que la disposició que limita el personal no s’aplique durant el 2021 ni durant els anys de duració del segon contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, un text que estan negociant Presidència de la Generalitat i la televisió pública i que tindrà una validesa de tres anys.