Els partits del Botànic tornen a signar un pacte per assegurar-se els ajuntaments amb majoria d’esquerres

Perquè no hi haja dubtes o per acabar de convéncer els indecisos, els partits del Botànic han tornat a reeditar el pacte per a les alcaldies amb la intenció de propiciar “el màxim nombre possible d’alcaldies progressistes al País Valencià en tots els municipis on siga numèricament possible i, allà on siga possible, governs estables”.

Això comporta que el PSPV, Compromís i EUPV (no hi apareix Podem) com a regla general respectaran que “en els municipis on el partit més votat haja sigut algun dels signants, li correspondrà l’alcaldia”, i a més que en el cas que fora una quarta formació a part de les signants, si les formacions signants sumen per a tindre majoria de regidors, es votarà directament el partit més votat d’aquests, amb independència d’acords de més abast (de govern, d’estabilitat, programàtic, etc.).

D’aquesta manera les forces progressistes “es comprometen a no formalitzar acords de govern amb altres forces polítiques que impedisquen l’assumpció de l’alcaldia per algun dels partits signants de l’acord, ni atorgant ni rebent els vots altres partits”.

En els supòsits que s’haja produït un empat en nombre d’edils, amb independència del que haja sigut més votat, la comissió “recomana, com a punt de partida, alcaldies compartides durant la legislatura”.

Casos específics

Aquest acord afecta una casuística variada de plens municipals, que van des dels molt decidits als que ni amb aquest pacte està garantit un govern progressista.

Entre els primers de les poblacions amb més habitants estan els ajuntaments de Gandia, Sagunt, Borriana, Alcoi o Cocentaina, on el PSPV s’ha quedat a un edil de la majoria absoluta i que pot completar qualsevol formació del Botànic que també està en el ple. El mateix cas a Tavernes de la Valldigna, però amb Compromís al capdavant.

Un altre grup que consolida el Botànic és el de les ciutats on l’esquerra ha guanyat, però la majoria absoluta ha estat lluny. Ací el pacte d’esquerres posa les alcaldies a l’abast de la mà i entre aquestes estan Xàtiva, la Vall d’Uixó, Alboraia, Paiporta, Catarroja i Dénia –on ja s’ha signat el pacte– per als socialistes, i a Altea per a Compromís.

En un tercer lloc l’acord ja comença a ser més necessari, és el grup de ciutats on ha guanyat el PP, però les forces progressistes poden sumar per a aconseguir la majoria, com és el cas de Llíria i Albaida, on Compromís hauria d’aconseguir l’alcaldia amb ajuda dels socialistes, així com a Xest i Villena, on correspondria al PSPV. En el cas de Manises, on també ha guanyat el PP, han empatat en edils PSPV i Compromís (pel que s’aconsella el relleu en l’alcaldia) però a més es necessita el suport de Podem.

Un últim grup seria el conformat per plens municipals en què el pacte del Botànic seria necessari, però podria ser insuficient sense el suport de partits independents, perquè hi ha guanyat el PP. És el cas d’Alzira, la Pobla de Vallbona i Benicarló; en els dos primers Compromís necessita altres forces locals per a aconseguir l’alcaldia, i en el tercer les necessita el PSPV. En els casos de Vinaròs i Xàbia també es necessita el suport d’altres forces, però ací sí que ha guanyat el PSPV.