Els regidors de Vox a València mantenen la seua negativa a oficiar casaments, malgrat estar en el Govern municipal

“Des de Vox s’entén que, com que les delegacions de funcions de govern recauen sobre els membres del PP, aquesta funció, igual que les anteriors, també l’ha de delegar l’alcaldessa en ells i no en els regidors de Vox”. Així es van pronunciar fonts del partit d’extrema dreta el 3 d’octubre passat preguntats per elDiario.es pels motius pels quals els seus dos regidors i dues regidores a l’Ajuntament de València renunciaven de manera sobtada a oficiar casaments civils.

No obstant això, segons va denunciar dilluns el PSPV i consta en el calendari oficial aprovat per l’alcaldessa de València, María José Catalá (PP), ara que Vox forma part de l’equip de Govern municipal també han declinat oficiar casaments civils. En el mandat passat, el portaveu municipal de la formació ultra, José Gosálbez, que repeteix com a edil, també va renunciar a aquesta atribució, però no el seu company en el grup municipal, l’exedil Vicente Montañez, que va oficiar tots els casaments que li van tocar. Montañez va deixar el partit i el va denunciar davant la Fiscalia per finançament il·legal, a més d’afirmar que l’havien assetjat.

El regidor del grup municipal socialista, Borja Sanjuán, va denunciar dilluns que l’alcaldessa de València, María José Catalá, “empara la renúncia de Vox a complir les seues obligacions com a regidors i regidores i oficiar casaments civils, en una ostentació de sectarisme i de vagància per igual”. Així doncs, va citar Catalá perquè siguen els regidors i regidores del PP els que cobrisquen la falta de faena d’aquest grup de vagues ultradretans“.

Des de Vox, no obstant això, van afirmar que, “d’acord amb la llei, és potestat d’elecció dels regidors decidir si casen o no, i en el seu moment ja van dir que no”.

Per a Sanjuán, no obstant això, “Catalá consent que l’extrema dreta es negue a complir les seues obligacions per pur sectarisme i negacionisme de la diversitat i la pluralitat social”. I va afegir: “Als regidors i regidores de Vox se’ls oblida que representen totes i tots els ciutadans i que són a l’Ajuntament de València per complir el servei públic que se’ls ha encomanat, no sols per a cobrar la nòmina”.

Segons l’edil, “amb aquest calendari, Catalá empara aquest sectarisme i aquesta discriminació cap a les persones que decideixen casar-se pel civil”. Sanjuán va posar l’accent en el fet que els membres de la corporació tenen “l’obligació de celebrar els casaments”. En aquest sentit, va afirmar que “una vegada més, Vox ha renunciat a treballar demostrant que volen treballar el mínim i cobrar el màxim”.

Sanjuán va recordar que “primer van renunciar a oficiar els casaments argumentant que no formaven part del Govern i van arribar a afirmar que, ”com que les delegacions de funcions de govern recauen sobre els membres del PP, aquesta funció, igual que les anteriors, també les ha de delegar l’alcaldessa en ells i no en els regidors de Vox“. ”Ara diuen que les seues creences i els seus valors els impedeixen celebrar matrimonis civils i nosaltres els contestem que com a Partit Socialista les nostres creences i els nostres valors ens impedeixen cobrir la falta de faena d’un grup d’ultradretans peresosos“, va afirmar. Així doncs, va exigir a Catalá que ”els faça complir les seues obligacions, ja que que les cobren i, si no, que siguen els regidors del Partit Popular, com a socis de govern de Vox, els que cobrisquen la falta de faena d’aquest grup de vagues ultradretans“.