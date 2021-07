Els reptes de l’Ajuntament de Castelló en l’equador del pacte progressista: aprovar l’ordenació urbana i abraçar els fons europeus

L’acord de Fadrell, el pacte pel qual el PSPV-PSOE, Compromís i Podem governen en l’Ajuntament de Castelló sota la batuta de l’alcaldessa socialista Amparo Marco, arriba a l’equador del mandat amb bona salut raonable. Marco ha valorat la legislatura amb la pandèmia de la COVID-19 com a gran repte inesperat. “En el primer any de mandat ens vam trobar amb una crisi sense precedents en la història recent i la gestió ha suposat un desafiament enorme per a l’Ajuntament”, reconeix la primera edil en declaracions a aquest diari.” L’emergència sanitària ha sigut la prioritat absoluta i hem reorientat tots els esforços a pal·liar els efectes socials i econòmics amb ajudes directes i indirectes que ascendeixen a 12,5 milions d’euros des de l’inici de la pandèmia”, afig Amparo Marco.

En aquesta tessitura ha coincidit el portaveu de Compromís, Ignasi García. “Al cap d’un any marcat per la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia, en Compromís estem centrats en la gestió per a avançar en la recuperació econòmica de la nostra ciutat”, assegura Garcia, que remarca l’aprovació del pla general com un “revulsiu econòmic per a la creació de llocs de treball”.

Navarro es va convertir, després de la crisi desencadenada abans de la pandèmia per la gestió de les festes de Castelló, en una mena d’artífex del procés de pau entre socialistes i valencianistes. Els tres partits progressistes van crear una comissió interna per solucionar les diferències en la gestió, encara que la crisi sanitària que es va desencadenar després de la topada entre els tres socis ha ramassat les diferències sobre la gestió de la Festa de la Magdalena.

L’última divergència, a compte de la gestió de l’aigua, es va saldar en taules: Podem va proposar una moció per a remunicipalitzar el servei, històricament prestat per l’empresa Facsa, i l’alcaldessa Amparo Marco es va aliar amb els grups municipals conservadors –PP, Ciutadans i Vox– per tombar la proposta. Només amb els vots favorables de la formació morada i de Compromís, la iniciativa es va ser rebutjar.

No obstant això, més enllà de les lleus topades, Marco albira l’inici de la segona meitat del mandat com el començament de la recuperació. “Anirem avançant en els objectius que ens vam proposar en arribar-hi”, diu. L’alcaldessa ha destacat el pla general, la “part estructural del qual” es va aprovar fa poc en el ple municipal per obtindre el vistiplau definitiu de la Generalitat Valenciana.

“El nou planejament”, abunda Marco, “suposa recuperar la seguretat jurídica per a atraure inversions a la nostra ciutat després de quasi una dècada amb un ordenament del PP anul·lat pels tribunals. El pla general serà l’eina bàsica del desenvolupament de Castelló per als pròxims 20 anys, dissenya una ciutat més sostenible i més amable per a les persones, i bandeja el model urbanístic depredador”.

El regidor de Compromís també incideix en el seu negociat de Reciclatge i Residus Urbans. “En els últims mesos s’ha triplicat la recollida de reciclatge a Castelló, especialment de matèria orgànica”, explica Garcia. “La recollida d’orgànica dona impuls a l’economia circular, que és el model de futur pel qual apostem en Compromís”, postil·la.

“Des que vam arribar al Govern municipal, primerament amb el Pacte del Grau i ara amb l’Acord de Fadrell, hem treballat per canviar el paradigma de ciutat”, destaca l’alcaldessa socialista, que al·ludeix als reptes de Castelló: el canvi climàtic, amb el problema apressant de la contaminació del polígon del Serrallo; l’accés a l’habitatge, amb els fons voltors sotjant els veïns del Raval Universitari, o la igualtat. La primera edil ha presumit d’haver situat la capital de la Plana “com a model de referència en gestió de fons europeus, mobilitat sostenible i agenda urbana”. “Per fi es coneix aquesta capital en termes positius i aquest canvi reputacional també ens beneficia com a ciutat”, conclou Marco.

Amb el retorn de l’exalcalde popular de Castelló Carlos Fabra als jutjats i les vacances d’estiu molt a la vora, la ciutat i l’equip progressista de l’Acord de Fadrell afronten la segona meitat d’aquest mandat amb una salut en termes polítics a què no ha afectat massa la pandèmia.