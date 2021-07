Els socialistes valencians convoquen el seu congrés del 12 al 14 de novembre per a fer front a "un nou temps polític"

Els socialistes valencians convoquen el seu 14 congrés els dies 12, 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'afrontar "un temps nou" després de la pandèmia. El líder del PSPV, Ximo Puig, considera que a la tardor la immunitat de grup marcarà un punt d'inflexió en la gestió política i prepara el partit per afrontar les crisis que deriven de la sanitària.

El president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE ha presidit aquest dijous la Comissió Executiva Nacional (CEN) del partit, que s'ha celebrat de manera telemàtica i ha aprovat convocar un Comité Nacional per al pròxim 28 de juliol, que activarà el congrés valencià just un mes després del federal.

"Al setembre, amb la immunitat de grup, començarà un nou temps polític, econòmic, social, emocional i territorial", ha vaticinat Puig, que ha considerat que s'inicia "un nou compàs que hem de saber llegir i d'interpretar en totes les esferes de l'acció política" i institucional. Els socialistes valencians continuen marcant-se com a prioritat la gestió de la pandèmia i les seues conseqüències, més enllà del nivell de contagis i de la campanya de vacunació, que s'accelerarà aquest estiu amb la immunització dels menors de 30 anys. L'"agenda política immediata" del PSPV és "la superació de la pandèmia, la reactivació econòmica i el rescat social", ha insistit Puig en l'executiva.

Una vegada se supere la gestió d'allò urgent, el PSPV haurà de fer front allò 'important. El dirigent socialista crida les seues files a generar "polítiques actives contra totes les formes de desigualtat social o econòmica", i a "la defensa de la convergència territorial, amb canvis com la reforma inajornable del finançament autonòmic". La via socialdemòcrata i federalista prendrà importància en el discurs polític i en l'acció institucional.

Puig, que va assegurar en l'últim congrés que no optaria a una tercera reelecció, encara no ha trobat un candidat rival i el seu entorn considera que se sent reforçat després de l'eixida de José Luis Ábalos del Govern i de la secretaria d'Organització del PSOE, encara que els seus escuders insisteixen que està en mans del secretari general tindre un conclave tranquil o regirat, tot reclamant integració. El dirigent es mostra orgullós que València aculla el 40 Congrés del PSOE, del 15 al 17 d'octubre, i "es convertisca en la capital del socialisme espanyol, que, al seu torn, és ara capital del socialisme europeu". "Hui som el territori més important que governa el nostre partit", ha assenyalat, anticipant que està per arribar "una seqüència decisiva per al futur" que "marcarà el camí de la socialdemocràcia espanyola i valenciana".