Una empresa del vicepresident valencià de Vox guanya 6,6 milions i arrossega nou inspeccions d’Hisenda

El vicepresident valencià de Vox, l’extorero Vicente Barrera, continua sense aclarir si ha cessat en les seues empreses privades, una situació insòlita que Compromís ha denunciat davant l’Agència Antifrau. El president de l’executiu autonòmic, el popular Carlos Mazón, ha defensat el seu número dos argumentant que encara està dins del termini per a donar-se de baixa en les mercantils. L’empresa més potent en què figura Barrera, la distribuïdora dels vins del Marqués de Cáceres, va presentar l’11 de setembre passat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2022, en què el vicepresident valencià continua figurant. L’informe de gestió consolidat està rubricat pel mateix Vicente Barrera com un dels administradors.

L’antic destre deté la representació de la seua família materna, oriünda d’Ontinyent, en el consell d’administració de la Unión Vitivinícola SA. Així doncs, Barrera i la resta dels membres del consell d’administració van percebre l’últim any consolidat un total de 212.883 euros, segons els comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil consultats per aquest diari.

La firma, que té diverses filials, va obtindre un benefici conjunt de 6,6 milions d’euros. Fundada el 1970 per Enrique Forner, l’empresa compta amb un patrimoni net de 114 milions d’euros. En l’últim exercici tancat va declarar unes vendes de 48,6 milions d’euros. No obstant això, la societat matriu va registrar una caiguda significativa en els seus resultats: de 10,2 milions d’euros el 2021 va baixar a 5,6 milions l’any següent.

D’altra banda, els comptes d’Unión Vitivinícola SA revelen que la firma arrossega un total de nou inspeccions fiscals. Així doncs, Hisenda manté obertes inspeccions relatives als últims quatre exercicis per als impostos principals i als últims cinc exercicis per a l’Impost sobre Societats.

Tal com indica la memòria dels comptes anuals, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagen sigut inspeccionades per les autoritats fiscals o haja transcorregut el termini de prescripció de quatre anys (cinc en el cas de l’Impost sobre Societats).

Barrera no aclareix si s’ha donat ja de baixa

A preguntes d’elDiario.es sobre la seua possible incompatibilitat pel fet d’exercir el càrrec públic i mantindre les seues empreses privades, el departament que dirigeix Vicente Barrera s’ha limitat a contestar que el vicepresident de Vox “compleix escrupolosament la llei”.

La vicepresidència primera de la Generalitat Valenciana no ha precisat si ja s’ha donat de baixa de les set empreses en què deté càrrecs societaris. Es tracta, a més d’Unión Vitivinícola SA, de firmes dedicades principalment al sector immobiliari i de la rajola i al marisc.