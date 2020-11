Un empresari britànic acusa un exregidor d’Esports de la Nucia d’estafa i falsedat en la disputa per la propietat del club de futbol

L’empresari britànic d’origen xinés Stanley Yu, amo de Sockatyes, ha interposat una querella contra l’expresident de La Nucia Futbol Club i l’exregidor d’Esports, José Antonio Benavente, per estafa i falsedat documental. L’empresari acusa l’exdirectiu d’expulsar-lo de la junta directiva, una vegada rebuda la inversió milionària, i impedir-li a ell i als seus socis exercir les funcions acordades, i fins i tot va arribar a expulsar-los la Policia Local de les instal·lacions esportives municipals.

En la seua denúncia, que investiga una jutgessa de la Vila Joiosa, l’empresari acusa *Benavente d’haver dissolt la junta directiva acordada i restituir l’equip directiu anterior, que ell mateix presidia. La Federació Valenciana de Futbol va comunicar als representants de l’empresari que l’òrgan havia sigut destituït i substituït per un altre, per resolució de l’assemblea, per la qual cosa el denunciant considera que s’ha incorregut en un delicte de falsedat documental.

L’acord entre el propietari de Sockatyes i el club consistia en el fet que l’empresari i quatre persones de la seua confiança formarien part de la nova junta directiva i assumirien la presidència i la direcció general, mentre que les dues places restants serien elecció del club, i quedarien com a membres Benavente i Jaime Lloret, ex-director general del club. Benavente, segons l’empresari, va crear un document ex professo per substituir la direcció acordada per l’anterior i traslladar-lo a la Federació Valenciana de Futbol.

Sockatyes és una empresa de calces esportives que ha subscrit convenis amb diversos clubs: va ser patrocinador del Benidorm CD i té acords amb la Lliga Professional de Futbol i EA Sports. La societat va arribar a l’octubre del 2019 a un acord amb el club, que juga en segona B i està participat per l’Ajuntament de La Nucia –del qual és alcalde el popular Bernabé Cano– perquè la mercantil assumira la gestió de l’equip i aportara part del pressupost. L’acord implicava que l’empresari es faria càrrec del deute del club, de 200.000 euros, i n’aportaria 1,3 milions més segons un calendari de pagaments.

La nova junta directiva, presidida per l’empresari britànic d’origen xinés, es va constituir el 15 d’octubre, encara que el contracte es va formalitzar el dia 18. L’empresari denuncia que malgrat complir les seues obligacions i abonar 800.000 euros, el querellat “va iniciar una situació tendent a buidar de contingut el càrrec de president de la junta directiva”. Entre altres coses, l’empresari i els seus socis van ser desallotjats de les instal·lacions esportives per agents de la Policia Local en un intent de dissoldre “unilateralment” el contracte subscrit.

La querella relata que el 23 de gener passat, Benavente, Lloret, la dona de l’alcalde Bernabé Cano i dos agents de la Policia Local de la Nucia van acudir a les instal·lacions esportives del club amb una notària per notificar a l’empresari britànic i a la seua junta directiva la decisió de resoldre unilateralment el contracte subscrit. Stanley Yu i els seus representants en la junta directiva van ser finalment desallotjats per la policia.

L’empresari britànic assegura que les converses prèvies, malgrat que la interlocució la plantejava l’exregidor d’esports Benavente, era l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, qui les dirigia i prenia les decisions. Per això demana que declaren els agents que van desallotjar els empresaris de les instal·lacions i expliquen si complien ordres directes de l’alcalde del PP.