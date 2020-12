Un empresari que va denunciar a Bonig va prestar 50.000 euros a Carlos Fabra amb una col·lecció d’art com a garantia

En el Partit Popular cataloguen Carlos Fabra com un vers solt que anava a la seua. Tant és així que un empresari que havia guanyat adjudicacions públiques en el sector sanitari i que havia denunciat, sense èxit, la llavors consellera Isabel Bonig, va donar a l’expresident de la Diputació de Castelló un “préstec personal” de 50.000 euros, segons revela la interlocutòria del jutge Jacobo Pin sobre les presumptes operacions d’“emmascarament” del patrimoni de Fabra i del seu entorn familiar.

El magistrat ha citat a declarar com a investigat Daniel Vicente Latorre Gallén, administrador únic de la mercantil Reyval Ambient SL (actualment denominada Intercity Development SL) perquè explique si el préstec a pagar en un any que va donar a Fabra s’ha tornat. L’instructor de la causa també ha sol·licitat a la Brigada d’Investigació de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef), en funcions de policia judicial, que analitze la documentació aportada per l’Hospital Provincial de Castelló sobre les adjudicacions que aquest centre sanitari, dependent de la Diputació, va donar a l’empresa Reyval quan Fabra era president de la institució provincial.

L’empresari, també adjudicatari de nombrosos contractes de la Conselleria de Sanitat, va interposar una querella contra Merche Mallol, exalcaldessa popular de l’Alcora, localitat que acull la seu social de la mercantil, i contra la consellera llavors d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Bonig, secretària general actual del PP valencià i síndica en les Corts Valencianes. Latorre va denunciar l’alcaldessa i la consellera, totes dues del PP, per “persecució i assetjament” pel fet de rebre nombroses inspeccions, i la fiscal, en observar-hi simplement “manifestacions genèriques” i sospites sense acreditar, va arxivar les actuacions.

L’empresa va rebre unes quantes notificacions de sanció del departament que dirigia Isabel Bonig i fins i tot va arribar a ser investigada per la Fiscalia per un presumpte tractament irregular de residus sanitaris. La denúncia contra Bonig es va arxivar el 27 de febrer del 2013. El 3 d’abril d’aquell any mateix, segons ha descobert el jutge Jacobo Pin, l’empresari va estendre un xec per valor de 50.000 euros a Carlos Fabra des d’un compte de la mercantil Reyval Ambient SL, de la qual Latorre era administrador únic.

El magistrat destaca en la seua interlocutòria que el contracte de reconeixement de deute i depòsit en garantia es va signar el 10 de juny de 2019, sis anys després de l’emissió del xec. El contracte inclou un annex amb la llista de les obres d’art propietat de Carlos Fabra que servien de garantia del “préstec personal”. L’annex al contracte, signat sis anys després del préstec, detalla el valor “aproximat” de cada obra d’art, encara que no estan identificades “inequívocament”.

Latorre és hui dia soci, gerent i director comercial de la firma, rebatejada com a Intercity Development SL. El jutge l’ha citat com a investigat perquè explique per què va donar un préstec de 50.000 euros amb l’aval d’unes obres d’art de les quals desconeixia l’autoria i per què el contracte del pretés préstec es va signar sis anys després.