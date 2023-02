Enric Morera: “He passat una etapa, em veig treballant en una acció més directa i no tan institucional”

Les primàries de Compromís que consoliden la seua participació interna i afermen Joan Baldoví com a referent també posen el focus en un altre dirigent valencianista: Enric Morera. El polític, un històric de Més (que va participar en la fundació del Bloc), i la segona institució en la Comunitat Valenciana, president del parlament autonòmic, pot veure perillar la seua posició en la cambra pel resultat de les primàries.

La consulta interna, després d’aplicar les correccions de paritat, pluralitat política i edat, deixa el dirigent, que va ser cap de llista el 2015 juntament amb Mónica Oltra, en el lloc número 11 per la circumscripció de València, un lloc complicat d’aconseguir per a la coalició. Fer-ho implicaria tindre el seu millor resultat històric, en un context que no sembla ser el més beneficiós per als valencianistes després d’un any de conflicte en la coalició. En els últims comicis, Compromís va obtindre 9 diputats en aquesta circumscripció, així que alguns caps es plantegen què passarà amb un dels seus referents si no es milloren els resultats en les eleccions de maig.

Malgrat les prediccions, el president de la cambra autonòmica no sembla especialment preocupat. “Podem estar orgullosos de la faena que s’ha fet en les primàries. El resultat és el que és. La meua convicció és acabar la legislatura, treballar i col·laborar perquè hi haja un tercer Govern del Botànic i Compromís hi tinga un pes decisiu”, assegurava Morera dimarts després de la junta de portaveus. De les seues declaracions es dedueix l’interés per participar en l’executiu autonòmic si es reedita el pacte d’esquerres, encara que les opcions, amb l’esquema actual de repartiment de responsabilitats, serien escasses. Podria ocupar la Conselleria d’Economia Sostenible, atés que Rafael Climent no s’ha presentat al procés intern en aquesta ocasió i queda a la disposició del partit.

Morera, que ha reiterat el seu suport a Joan Baldoví, candidat a la Generalitat i Aitana Mas, cap de llista per Alacant i vicepresidenta actual del Consell, centrarà els esforços a reforçar la campanya de la coalició, arrimant el muscle. “Jo sempre estaré disposat a col·laborar per fer més fort o més gran Compromís i aportar la meua experiència per guanyar les eleccions”, afirmava.

“No cal que em busquen cap càrrec. Tinc prou experiència per a desenvolupar el treball en altres àmbits, com el de govern o el que siga”, responia, preguntat sobre si el partit li ha fet alguna oferta, i després ha insistit que es veu “amb força” per a assumir qualsevol repte polític. “No cal que ningú es preocupe per mi. Tinc bagatge, experiència i capacitat per a estar ací o en el món privat”, ha insistit, confiant que l’avala la seua trajectòria com a president del parlament autonòmic durant dues legislatures, encara que admet que li agradaria explorar altres perfils, com el del Govern: “Crec que he passat una etapa. Em veig amb ganes i experiència per a treballar en una acció més directa i no tant institucional”.

Amb tot, el dirigent prefereix centrar els esforços en la campanya electoral, per reforçar la coalició i impulsar qüestions pendents, com el finançament autonòmic o el dret civil valencià. “Hi ha una agenda valenciana important i necessitem totes les capacitats per a dur-la a terme. Després de dues legislatures de reparar el forat on estàvem i millorar moltíssim les condicions de vida dels valencians, ara toca edificar un valencianisme i un autogovern complet”. I ha emfatitzat, sobre la seua futura ocupació: “Crec que tenim unes cartes molt valuoses per a afrontar les eleccions. No és una qüestió personal meua, és una decisió d’equip i de projecte. Anem pas a pas, primer toca guanyar el 28 de maig”.