Ens Uneix busca confluències a Oliva amb un partit que unifique els independents de la Safor

No és casualitat que la primera visita oficial de Natàlia Enguix, la vicepresidenta primera de la Diputació de València i diputada de la formació independent Ens Uneix, haja sigut a Oliva. I és que precisament Ontinyent –ciutat origen del partit independent impulsat per Jorge Rodríguez, alcalde de la localitat– i Oliva, són els principals municipis de les comarques valencianes amb alcaldia de partit independent, Ens Uneix i Projecte Oliva.

La visita institucional d’Enguix va estar acompanyada posteriorment de la política amb la participació de Rodríguez, secretari general d’Ens Uneix, que van ser rebuts per l’alcaldessa Yolanda Pastor. Així doncs, Enguix i Rodríguez van exposar vies estratègiques de col·laboració que pogueren confluir en un projecte independent unificat a la comarca de la Safor, a imatge de Ens Uneix, que en les eleccions passades van presentar sis candidatures a la Vall d’Albaida: Ontinyent, Bufali, el Palomar, Benissoda, Benicolet i Beniatjar.

La formació de Jorge Rodríguez destaca que amb aquesta proposta es busca aconseguir el mateix resultat assolit a la comarca veïna de la Vall d’Albaida, obtindre algun dels diputats provincials en joc en aquesta comarca les pròximes eleccions municipals.

Des d’Ens Uneix expliquen que “la idea és posar-se en contacte amb forces independents a la comarca i plantejar un projecte unificat liderat des d’Oliva per Yolanda Pastor, una alcaldessa avalada per la seua impecable trajectòria política i els seus resultats electorals, que ha aconseguit l’alcaldia gràcies al seu treball constant pel poble, més enllà de les sigles”, assenyalaven. Cal recordar així que Ens Uneix ja va presentar una llista electoral a la Safor, concretament a Vilallonga, on ha aconseguit un regidor.

Durant la visita, Enguix, que també és responsable de l’Àrea de Cooperació Municipal, destacava que la seua formació “vol ser la veu dels ajuntaments independents a les institucions valencianes”. Destacava a més que “tenim un paper fonamental en l’ajuda en els municipis governats per partits independents. Ens identifiquem en aquesta manera de gestionar, més enllà de les sigles polítiques”.