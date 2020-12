Escola Valenciana lliurarà més de 7.000 euros a l'ONG Open Arms el Dia Internacional dels Drets Humans

Escola Valenciana - Federació d’Associacions per la Llengua lliurarà aquest 10 de desembre, amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, una donació a l’ONG Open Arms de 7.066.62 euros, que han estat recaptats dins la campanya ‘Un euro, llavor de solidaritat’ amb aportacions de diferents escoles del País Valencià.

Aquest és el segon any que Escola Valenciana ha col·laborat amb Open Arms per no perdre ni una vida més a la mar, donada la vigència de la crisi migratòria a Europa, que s’ha convertit en una situació humanitària crítica, amb un increment del flux de refugiats que comparteixen l’esperança d’arribar a països europeus, a través de perilloses travessies per la Mediterrània.

Des de l'entitat educativa s'assenyala que "Open Arms, que ha celebrat aquest 2020 el seu 5é aniversari, ha aconseguit salvar durant aquest temps més de 60.000 vides a la mar d’una mort segura en 80 missions humanitàries". L’ONG denuncia “la inacció deliberada dels governs, així com la desprotecció dels Drets Humans en la mar”.

Segons la vicepresidenta d’Escola Valenciana Elionor Ortolà, “amb el simple gest d’aportar un euro, l’alumnat podrà ajudar a fer que Open Arms continue la seua tasca humanitària a bord dels vaixells Astral, Golfo Azzurro i Open Arms”.

Aquesta vegada a terra, Open Arms també ha tingut un paper destacat enguany amb motiu de la pandèmia de la COVID. L’entitat ha contribuït a frenar la pandèmia i ha realitzat més de 30.000 proves PCR a persones vulnerables.

Sensibilització a les escoles

L’ONG Open Arms també realitza una tasca de sensibilització als centres escolars, amb xarrades a més de 1.300 centres de diferents països.

Escola Valenciana i Open Arms van organitzar una d’aquestes xarrades el passat 30 de gener de 2020, amb motiu del Dia de la Pau, al CEIP Enric Valor d’Alacant, que va comptar amb la participació de Rosa Pérez, consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica; Ángeles Schjaer, responsable d’Educació d’Open Arms; i Elionor Ortolà, vicepresidenta d’Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua.

Aquest acte va ser el tret d’inici de l’edició 2020 de la campanya ‘Un euro, llavor de solidaritat’ amb la qual Escola Valenciana fa una tasca de conscienciació sobre valors com ara la solidaritat i la pau als centres escolars.