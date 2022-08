El incendio de Vall d'Ebo está estabilizado y los esfuerzos se centran en perimetrar el fuego en Bejís

Como viene sucediendo los últimos días, este jueves se ha vuelto a reunir el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) para analizar la evolución de los diferentes incendios que estos días acechan a los bosques valencianos, una cita que ha sido presidida, de forma telemática desde el Palau de la Generalitat, por el president Ximo Puig: “Hoy es el mejor día de toda la semana, porque las condiciones meteorológicas, afortunadamente, han cambiado y nos dan la oportunidad de mejorar, tanto en Bejís como en la Vall d'Ebo”.

No obstante, la situación en ambos frentes es diferente. En el interior de Alicante, “si no cambia nada”, en las próximas horas se podría dar estabilizado el incendio: “Está fronterizado el perímetro y no hay llama. Puede haber en algún punto, como ha sucedido esta madrugada, un reinicio del fuego pero, en términos generales, estamos en un momento en el que se intensificará la presencia de medios aéreos para sofocar, si es posible, el máximo de las zonas más calientes”.

Se trata de un incendio “muy grande”, que ha afectado a unas 12.000 hectáreas, por lo que todavía pueden quedar algunas zonas bajo presión.

En cuanto al fuego que asola la comarca del Alto Palancia, en el interior de Castellón, el jefe del Consell ha explicado que la situación es peor, a pesar de que la noche ha ido “muy bien” y de que en estos momentos “prácticamente no se ven llamas”: “El incendio está todavía muy latente y aún hay mucho peligro, porque un cambio de viento o de temperaturas podría hacer que se reavivara de nuevo el fuego”.

Por tanto, el president ha pedido “mucha prudencia”. A las 13 horas tendrá lugar una reunión del puesto de mando para decidir acerca del regreso de las personas desalojadas de sus casas los últimos días en la zona de Bejís o levantar el confinamiento de la localidad de Viver: “Hasta entonces, mantenemos la prudencia. Es importante no generar falsas esperanzas porque, aunque estamos mucho mejor que ayer, el incendio sigue muy presente, con una situación muy compleja, con el fuego sin perimetrar”, ha apuntado el president, quien ha explicado que el alcance ya es mayor que el de la Vall d'Ebo, con 13.100 hectáreas arrasadas.

Preocupación por las tronadas

Las tronadas de la pasada madrugada preocupan a Emergencias: ha habido 1.700 rayos a lo largo del territorio valenciano, de los que 800 han llegado a tierra, “durante la noche ha habido numerosas alarmas, aunque afortunadamente ninguna de ellas ha tenido consecuencias, pero hay que ser conscientes que en el transcurso del día de hoy se puede registrar algún nuevo incendio en otro lugar, por lo que todos los servicios de prevención y extinción están en alerta”.

Sólo en la provincia de Castellón se han detectado en las últimas horas de diez a quince pequeños focos que han podido ser sofocados. Hay 34 medios aéreos preparados en Castellón y está previsto que la Unidad Militar de Emergencia (UME) abandone a lo largo del día de hoy la Vall d'Ebo para reforzar, si es necesaria, la lucha contra el fuego en Bejís.

Permanecen activos los fuegos de la Vall d'Albaida (Valencia), que podía haber sido importante si no llega a llover en la zona, y el Alt Maestrat (Castellón), mientras que el de Petrer (Alicante) está controlado.

Distintas versiones sobre el incidente en el tren

Respecto al incidente del tren que se paró y regresó a Caudiel por la proximidad de las llamas, y en el que resultaron heridas de diversa consideración varias personas -siguen hospitalizadas en La Fe de València cinco personas, una de ellas en estado grave-, Puig ha recordado que el tema está judicializado: “Hay distintas versiones y nosotros creemos que hay que actuar con máxima diligencia y rigor”. La Generalitat Valenciana ha solicitado un informe a la dirección técnica del incendio y ese documento se trasladará a las autoridades judiciales, “tenemos que saber lo que sucedió y a partir de ese momento, se tomarán las decisiones oportunas”. “Hay que ser muy prudentes, y recordar cómo cambiaban las condiciones meteorológicas en cuestión de poco tiempo”, ha apuntado.