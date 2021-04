Un eurodiputat de Vox, l’únic polític convidat al Congrés Nacional d’Estudiants de Dret

L’eurodiputat de Vox Jorge Buxadé és l’únic polític convidat al XX Congrés Nacional d’Estudiants de Dret, que se celebrarà al campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant (UA) entre el 14 i el 18 d’abril. Buxadé, advocat de l’Estat en excedència, donarà una conferència sobre “el conflicte entre globalisme i patriotisme: Unió Europea i Espanya”.

L’eurodiputat, conegut negacionista del canvi climàtic i de la violència de gènere, ha sigut un dels rostres més visibles de la formació ultra, amb un discurs incendiari i ha fet de l’antifeminisme més acèrrim la seua bandera. La seua trajectòria política va arrancar en Falange Española de las JONS, quan en les eleccions autonòmiques catalanes del 1995 va decidir formar part de la candidatura per Tarragona del partit fundat per Primo de Rivera. Un any després, es va presentar a les generals per Falange Española Auténtica en la llista per Barcelona. Posteriorment, va fer el salt al PP –d’on prové també Abascal–, on va militar entre el 2004 i el 2014 i on va treballar com a assessor de l’exdirigent catalana Monserrat Nebrera.

El congrés, que es desenvoluparà de manera presencial i telemàtica, comptarà amb la participació del president del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, a més dels magistrats Antonio del Moral i Vicente Magro. També figura com a ponent el president de l’Audiència Nacional, José Ramón Navarro.

En l’esdeveniment participaran 114 representants d’estudiants de dret de 48 universitats espanyoles. El Congrés Nacional d’Estudiants de Dret se celebra per tercera vegada en la Universitat d’Alacant, està patrocinat per entitats del món jurídic com la Mutualitat de l’Advocacia, Banco Santander-Justicia, l’editorial Lefebvre, ISIE Law School o Derecho Práctico. Així mateix, en l’organització de l’esdeveniment també participen la delegació d’estudiants de la Facultat de Dret, el Consell d’Estudiants d’Universitat d’Alacant i l’associació Alternativa Universitària.