Europa inclou el túnel passant de València i la doble via a Castelló com a projectes prioritaris a impulsar per Espanya

Brussel·les acull aquests dies la setmana del Corredor Mediterrani, en què es posa la lupa en l’avanç de la infraestructura, que compta amb un finançament europeu quantiós, i en els projectes més importants que queden per desenvolupar perquè la plataforma ferroviària en alta velocitat per a viatgers i mercaderies siga una realitat en tota la Mediterrània europea.

Entre els projectes que en el 19 Fòrum Europeu del Corredor Mediterrani es consideren fonamentals des de la coordinadora europea de la infraestructura figuren el túnel passant de València i la doble plataforma ferroviària a Castelló, amb un horitzó temporal per a l’any 2030, en què ha d’estar executada la xarxa bàsica de les xarxes transeuropees de transports.

Això no significa que tant el túnel com la doble plataforma han d’estar finalitzats el 2030, ja que es tracta més d’un indicador, però és un bon indici el fet que ja figuren en els documents de la coordinadora expressament, encara que se’n vagen més enllà del 2030.

Per al coordinador del Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, present en el fòrum, “és un bon moment per a fer balanç del fet (5.850 milions licitats entre 2018 i 2023) i marcar-se deures per a l’etapa següent”. En aquest sentit, “en el document de l’equip tècnic de la coordinadora del Corredor Mediterrani Europeu figuren ressenyats clarament per a Espanya aquests dos projectes com a fonamentals”.

El túnel passant ha de donar continuïtat als trens des de l’Estació del Nord cap a la zona de la Universitat Politècnica, juntament amb la nova doble via d’alta velocitat que li donarà continuïtat en superfície fins a Castelló.

L’octubre del 2021, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va presentar l’estudi informatiu de l’eix ferroviari que travessarà la ciutat pel subsol i de la nova doble plataforma en amplària internacional entre Castelló i València, totes dues actuacions vinculades al Corredor.

El document té en compte set alternatives amb diferències de cost importants, que oscil·len entre 1.440 milions d’euros la més econòmica i 2.265 milions la més costosa.

Fonts del departament que dirigeix Raquel Sánchez van informar a elDiario.es que el 3 de juliol passat es va remetre al Ministeri de Transició Ecològica l’estudi informatiu del túnel passant de València, així com el de la doble via de València a Castelló, i es va sol·licitar l’inici de la declaració d’impacte ambiental (DIA), procediment previ i imprescindible per a poder seleccionar l’alternativa a desenvolupar. La tramitació de la DIA pot prolongar-se entre dos anys i tres, per tal com es tracta d’un expedient especialment complex.