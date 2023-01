Europa insta a agilitzar les renovables i adverteix que amb plaques en les cobertes només es cobririen un 28% de les necessitats

L’impuls a la implantació de les energies renovables és una prioritat, no sols a la Comunitat Valenciana, sinó en tota la Unió Europea, des d’on s’implantaran mesures per a agilitzar la tramitació administrativa que seran d’aplicació en tots els estats membres.

Així ho va anunciar dimecres l’eurodiputada del PSPV-PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, que va avançar que la directora d’Energia de la Comissió Europea es reunirà amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, “per analitzar i impulsar les renovables a la Comunitat Valenciana”.

L’eurodiputada va explicar que la trobada es produirà el pròxim 20 de gener i que la responsable d’energia de la CE també tindrà una trobada amb els membres de la Confederació Empresarial Valenciana amb vista a “estudiar les possibilitats que el pla de la UE en matèria de renovables té per als sectors productius valencians”. Respecte a la possibilitat que les autoritats europees concedisquen una moratòria en la concessió d’ajudes als projectes de plantes fotovoltaiques que no arriben a aprovar-se abans del 25 de gener, Rodríguez-Piñero va comentar que arribada la data, si escau, s’analitzaria aquesta opció.

L’eurodiputada socialista va explicar que el 2023 serà “un any clau per a l’impuls econòmic després de les dues crisis seguides que han suposat la Covid-19 i la invasió d’Ucraïna per part de Rússia”. “La Comissió Europea presentarà a principis del 2023 una estratègia d’impuls a la competitivitat i la productivitat i una proposta per a millorar les condicions per a la inversió mobilitzant tots els instruments financers pertinents a escala nacional i de la UE i afavorint la simplificació dels procediments administratius”, ha explicat l’eurodiputada del PSPV-PSOE.

En matèria de renovables, l’eurodiputada socialista ha volgut explicar que Consell i Parlament han llançat les seues propostes per al “desplegament d’energies renovables i la fi de la dependència dels combustibles fòssils i, per tant, de Rússia”. “La Unió Europea crida a la desburocratització de les renovables. Planteja que les plantes solars s’autoritzen entre 6 i 9 mesos per a la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i poder apagar el 2030 la central nuclear de Cofrents”, va argumentar. Per a l’eurodiputada socialista, “segons un estudi de la Comissió Europea, només amb autoconsum i cobrint tots els sostres d’indústria i edificis de la Unió Europea aconseguiríem el 24,4% de l’energia elèctrica que necessitem. Cal actuar ja”.

L’estudi, de l’any 2019, trau una mitjana de l’energia que es podria obtindre mitjançant plaques instal·lades en tota mena de cobertes en cadascun dels estats membres, i en el cas concret d’Espanya és d’un 28% del total de les necessitats.

“La transició verda ha de ser eficaç per a posar fi a la dependència dels combustibles fòssils alhora que ha de donar temps a la nostra indústria per a aquest canvi fonamental. Això és el que hem aconseguit amb la normativa de comerç i drets d’emissió (MTS) per al sector marítim que ha salvat el port de València i les navilieres valencianes de costos elevats i la possibilitat de perdre trànsit marítim, l’efecte conegut com a fuga de carboni”, va assegurar Rodríguez-Piñero.

En aquest sentit, l’eurodiputada socialista va recordar que les esmenes socialistes en el Parlament Europeu van permetre que la legislació sobre el mercat de carboni evite que els vaixells que arriben de la Xina o dels EUA paguen les mateixes taxes per contaminar que els vaixells que fan rutes europees. “Si no és fa així, molts d’aquests vaixells podrien canviar de port d’escala Tànger per València, amb el perjudici corresponent per a la nostra economia”, va concloure.