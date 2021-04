Un exconseller de Sanitat del PP declara en la causa que investiga l’alcalde d’Oriola per cobrar sense anar a treballar

El cas de l’alcalde popular d’Oriola que va estar cobrant com a zombi durant anys, que investiga el Jutjat d’Instrucció número 1 d’Oriola, ha obligat a declarar tot un exconseller de Sanitat del Govern autonòmic del PP. Luis Rosado, responsable del departament de Sanitat quan l’alcalde d’Oriola, Emilio Bascuñana, va ser contractat en la direcció territorial de la conselleria a Alacant sense que hi acudira a treballar, ha declarat com a testimoni davant la magistrada que investiga el presumpte delicte de malversació de cabals públics arran d’una denúncia de la Fiscalia.

L’exconseller ha declarat davant la jutgessa dimecres, segons ha pogut confirmar elDiario.es. Luis Rosado, conseller de Sanitat entre el 2011 i el 2012, ha declinat fer comentaris sobre la seua compareixença com a testimoni, en una conversa telefònica amb aquest diari. El doctor Rosado va tornar al seu lloc en la sanitat pública després d’abandonar l’executiu autonòmic d’Alberto Fabra i actualment forma part de la consultora madrilenya Luzán 5 Health Consulting, especialitzada en el sector.

Bascuñana està citat a declarar com a investigat dijous davant la magistrada. L’alcalde d’Oriola va estar cobrant durant sis anys sense tindre un lloc a què acudir en la direcció territorial de la Conselleria de Sanitat a Alacant, a la qual va estar “adscrit funcionalment” després de deixar la seua consulta en el centre de salut Álvarez de la Riva de la capital de la comarca del Baix Segura.

Un informe de la Conselleria de Sanitat aportat a la causa indica que l’alcalde d’Oriola, malgrat estar adscrit a la direcció territorial d’Alacant, no hi va acudir a treballar. Bascuñana, tal com va revelar aquest diari, continua sent propietari en l’ombra d’una clínica privada.

El testimoni Luis Rosado va ser conseller en el període en què Bascuñana va estar cobrant de la sanitat pública sense acudir a treballar. El conseller de Sanitat següent, el també popular Manuel Llombart, ha confirmat a aquest diari que no ha sigut citat a declarar com a testimoni.

L’alcalde popular governa gràcies a un pacte amb Ciutadans. Sobre el paper, el pacte de govern amb Ciutadans obligaria a dimitir el primer edil del PP fins que hi haja una sentència ferma. Bascuñana està citat dijous a declarar, com a imputat i acompanyat d’advocat, davant la magistrada que instrueix el cas.

Assessor zombi amb clínica privada

El primer edil d’Oriola ha mantingut la seua participació en la Clínica La Siesta SL mentre va ser assessor zombi i alcalde. Un informe de la Conselleria de Sanitat sobre la vida laboral de l’alcalde d’Oriola, incorporat a la instrucció de la causa, constata que no va acudir al lloc de treball a què estava adscrit durant els anys 2007 a 2014.

Malgrat que Bascuñana tenia una adscripció funcional a la direcció territorial de Sanitat a Alacant des de l’1 de novembre de 2007 fins a l’abril del 2013, quan va passar a coordinar el centre de salut d’Almoradí fins al gener del 2014, no consta cap registre informàtic de la seua faena.

“No s’ha trobat cap document descriptiu de les funcions pretesament encomanades, ni l’objecte, ni el contingut, ni la missió del treball. No hi ha constància entre els funcionaris consultats que el doctor Bascuñana fera acte de presència física en la Direcció Territorial d’Alacant, ni tenen constància del seu pas per aquesta. Tampoc consta que tinguera despatx en la Direcció Territorial”, va assegurar l’actual consellera de Sanitat, Ana Barceló, en les Corts Valencianes.