Un ‘exèrcit’ contra els incendis: 750 guaites, més de 800 bombers forestals, 100 vehicles, 9 avions i 9 helicòpters

La Comunitat Valenciana té a l’abast d’un gran dispositiu per a lluitar contra els incendis forestals en una campanya, que comença per Setmana Santa i s’allargarà fins a la pròxima tardor, caracteritzada perquè ve precedida de dos anys en què no s’han tingut grans focs en el territori valencià, probablement, a causa de la reducció de la mobilitat provocada per la pandèmia. La Generalitat ha presentat dimecres la campanya contra incendis forestals ‘Estop al foc’, un acte en què han participat el president Ximo Puig, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, i la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.

Concretament, durant el període de Setmana Santa –del 14 al 25 d’abril–, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica posarà en marxa un dispositiu especial amb 277 persones que faran tasques de vigilància i prevenció d’incendis. Aquest dispositiu augmentarà fins a 750 persones, entre l’1 de juny i el 25 d’octubre, principalment agents mediambientals i personal del Servei de Vigilància Preventiva.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (Avsre) compta amb un miler d’efectius d’intervenció operativa entre els mesos de maig a octubre, període en què es concentra la major part del risc.

En concret, es tracta de 56 unitats de bombers forestals terrestres de la Generalitat, amb 740 efectius, i 6 unitats helitransportades de bombers forestals de la Generalitat amb 84 efectius. Cal sumar-hi el personal tècnic del Centre de Coordinació d’Emergències, el personal dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i el personal operatiu dels tres consorcis provincials de bombers.

Per a la campanya d’estiu 2022, la Generalitat compta amb mitjans terrestres i aeris d’extinció com 45 camions autobomba, 56 vehicles tot terreny, 9 avions (7 de terra i 2 amfibis) i 9 helicòpters, dels quals 2 de coordinació, 6 d’extinció i un de gran capacitat que quintuplica el transport d’aigua respecte dels considerats d’extinció estàndard.

Com a novetat principal, tres dels helicòpters estaran operatius des de juny fins a desembre, la qual cosa suposa ampliar en tres mesos el temps que estaran disponibles respecte de l’any passat. Això permetrà disposar de més capacitat de resposta durant la primavera i la tardor, atés que els incendis forestals s’han desestacionalitzat.

Més inversió en extinció i prevenció

El pressupost total anual destinat a l’extinció d’incendis forestals per part de l’Avsre és de 101 milions d’euros, dels quals 30,47 milions corresponen al Servei de Bombers Forestals SGISE de la Generalitat Valenciana, i 6,2 milions es destinen als mitjans aeris.

De la seua banda, la Conselleria d’Emergència Climàtica ha impulsat en els últims dos anys el desenvolupament de plans locals de Prevenció d’Incendis Forestals, i actualment 370 municipis ja tenen aquesta mena de protocols, la qual cosa suposa el 70% del total de municipis, que representen el 85% de la superfície forestal.

Per impulsar aquests plans, la Conselleria destinarà durant el 2022 un total d’1,6 milions d’euros. A més, la setmana vinent es convocaran les ajudes per a substitució de l’ús del foc a mètode d’eliminació de restes agrícoles, i també s’ha previst destinar ajudes al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals.

Menys incendis

Durant el 2021 es van produir 240 incendis forestals que van afectar 784 hectàrees, i va ser l’incendi de Soneixa-Assuévar, a l’Alt Palància, el de més superfície afectada, un total de 420 hectàrees forestals.

2021 és, per tant, el tercer any consecutiu amb menys nombre d’incendis forestals des que hi ha estadística oficial, seguit del 2020, en què es van registrar 252 incendis, i del 2019, en què el nombre d’incendis declarats va ser de 273.

Aquestes dades contrasten amb els registres de començament dels anys 90, en què el nombre d’incendis anuals era superior a 750, i es deuen a les mesures adoptades en els últims anys en matèria de prevenció i vigilància de l’ús del foc.

Corresponsabilitat ciutadana

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha apel·lat a la corresponsabilitat i al sentit comú de la ciutadania per avançar en el “gran objectiu” de preservar la natura i al mateix temps gaudir-ne, cosa que també incidirà en la “recuperació emocional” dels valencians i valencianes.

El cap del Consell també ha destacat l’avanç experimentat a la Comunitat Valenciana “tant en equipament com en capacitat i professionalitat” en matèria de lluita contra incendis, així com “més consciència col·lectiva” sobre la importància de preservar els espais naturals, cosa que ha contribuït que el trienni 2019-2021 haja sigut el període amb menys superfície cremada en els últims 25 anys.

De la seua banda, la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha destacat que el 2021 els bombers i bomberes forestals de la Generalitat van haver d’intervindre en 1.861 incidents i el telèfon 112 va rebre un total de 8.012 telefonades relacionades amb incendis forestals i de vegetació i ha insistit a demanar a la ciutadania la seua implicació en la “gran tasca col·lectiva de protegir les nostres muntanyes”, perquè, segons ha assegurat, “la diferència entre un conat i un gran incendi pot estar en una simple telefonada”.

Així mateix, ha recordat que el valor del patrimoni natural valencià “és incalculable, però el cost de protegir-lo no ho és”. Per això ha assegurat que des de l’any 2016 el seu departament ha augmentat la dotació pressupostària per a l’extinció d’incendis en un 24 per cent fins a arribar als actuals 101 milions d’euros.

Protecció del territori

La consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha avançat que el dispositiu d’enguany compta amb 750 professionals dedicats a la prevenció i vigilància de l’espai forestal de la Comunitat Valenciana, que representa més d’un 55% del territori de la Comunitat. A més, ha destacat que el 45% del territori té alguna figura de protecció, fet que cosa suposa un 15% més del que demana la Unió Europea.

Per a la consellera, “la prevenció d’incendis forestals és una faena que es desenvolupa 365 dies a l’any”, per la qual cosa ha destacat l’esforç del seu departament a “sumar capacitat i eines de bona gestió” com l’aprovació dels Plans Locals de Prevenció d’Incendis (PLPIF), que sumen ja 371, i per als quals s’ha triplicat el pressupost, o l’actualització dels instruments de planificació dels parcs naturals.