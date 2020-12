Fabra va patrocinar amb 18,7 milions de l’aeroport de Castelló el club de l’empresari Fernando Roig, investigat per haver-li prestar-li 1,7 milions

L’“aeroport de l’avi”, com el va batejar davant un net seu Carlos Fabra mateix, va regar amb patrocinis milionaris l’equip de futbol de l’empresari Fernando Roig, imputat en la causa que investiga el presumpte “emmascarament” del patrimoni de l’expolític del Partit Popular per un presumpte préstec valorat en 1,7 milions d’euros. Aerocas, l’empresa pública de l’Aeroport de Castelló que Fabra presidia, va esponsoritzar el Vila-real CF amb 18,7 milions d’euros, segons la relació oficial de patrocinis de la infraestructura aeroportuària. L’“aeroport de l’avi” ni tan sols estava en funcionament quan va patrocinar el club.

Els patrocinis es corresponen a cinc temporades en què el Vila-real CF jugava en primera divisió. L’últim, de 4,7 milions d’euros, es va pagar el 30 de setembre de 2010. A penes tres mesos després, una empresa de Fernando Roig va fer una primera transferència a un compte de Carlos Fabra per valor de 150.000 euros, segons revela un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional incorporat al sumari.

El 2012, la transferència va ser de 200.000 euros i un any més tard el fill de Fabra, també investigat en la causa, va ingressar en un compte bancari a nom seu 100.000 euros més. Borja Fabra va reconéixer que Miguel Pérez Ferrer, administrador de les mercantils de Roig que van efectuar les transferències i investigat en la causa, és “un amic de la família”.

El 2014, Fernando Roig mateix va estendre un xec per valor de 300.000 euros a causa de l’“amistat que els unia”, segons va declarar Carlos Fabra davant el titular del Jutjat d’Instrucció número 4 de Castelló. L’expolític del PP “no ha pogut tornar” el préstec tan generós, segons indica el magistrat en la interlocutòria.

L’amic de la família Miguel Pérez Ferrer figura com a apoderat del préstec personal amb garantia hipotecària per 1,4 milions d’euros sobre l’habitatge particular de l’expresident de la Diputació i la seua família en una zona exclusiva de la platja d’Orpesa. Sobre la propietat dels Fabra, en la urbanització on estiuejava l’expresident del Govern José María Aznar, ja pesava un préstec hipotecari contret amb Bancaixa el 2007 per 1,2 milions (amb novació per un període de 40 anys el 2016).

L’immoble “doblement hipotecat” es va taxar en una escriptura notarial en 1,4 milions, per la qual cosa en total pesaria sobre la propietat una càrrega de 2,6 milions, “cosa que fa pràcticament inviable per part dels segons creditors executar la garantia”, indica el magistrat en l’acte. La documentació que ha analitzat l’instructor durant la seua investigació secreta delata que no es va tornar “cap import” del pretés préstec.

El jutge ha citat com a investigat Fernando Roig el pròxim 22 de desembre per poder determinar els motius pels quals va concedir els préstecs que “en la pràctica eren a fons perdut”. El mateix dia hi estan citats el fill de Roig, que va ser administrador únic d’algunes de les empreses al·ludides pel jutge, i Miguel Pérez Ferrer. El jutge vol preguntar-los, entre altres qüestions, per què “van articular” els pretesos préstecs a través de les mercantils.

El pilot Álex Debón va rebre 3,6 milions en patrocinis

Carlos Fabra va repartir 29 milions d’euros en publicitat abans de la inauguració oficial de l’aeroport. Un dels agraciats va ser el pilot Álex Debón, que es va emportar 3,6 milions. L’expresident de la Diputació de Castelló i el pilot de motos estan imputats en una causa que instrueix el Jutjat d’Instrucció número 3 de la capital de la Plana per un presumpte delicte de suborn a compte dels patrocinis milionaris.

Encara que Debón no figura com a investigat en el cas Fabra bis, el jutge Jacobo Pin recorda en la seua interlocutòria que el pilot va fer “una sèrie de transferències” (no desglossa la xifra) a l’expolític del PP. El pilot, a diferència de la resta dels prestadors, ha batallat, de moment sense èxit, per la devolució dels diners en el Jutjat de Primera Instància número 4 de Castelló.

Contractes de patrocini confidencials

Els contractes de patrocini de l’Aeroport de Castelló incloïen clàusules de confidencialitat i únicament es van desclassificar quan Marina Albiol i Ignacio Blanco, diputats autonòmics d’Esquerra Unida, van sol·licitar accedir a la documentació. La seua condició de parlamentaris va propiciar, després d’uns quants estira-i-amolla, que els contractes milionaris es desclassificaren. La formació va crear una pàgina web (eldesconfidencial.com) en què va penjar tots els contractes a què van accedir amb clàusules de confidencialitat que signaven les administracions controlades en aquella època pel PP. Va ser així que van destapar que, només entre el 2006 i el 2010, Aerocas es va gastar més de 26 milions d’euros en patrocinis.