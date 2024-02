La façana de l'edifici incendiat a València és revestida de poliuretà, un material inflamable

L'edifici arrasat pel foc aquest dijous a València estava revestit de poliuretà, un material inflamable, segons ha confirmat Esther Puchades, vicepresidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València (Cogitival). Puchades, autora del peritatge de la finca ha assegurat a À Punt que “és molt evident” que el material ha propiciat que el foc devorés ràpidament el complex, situat entre les avingudes del General Avilés i del Mestre Rodrigo, al barri de Campanar.

L'edifici va ser construït el 2005, per la promotora Fbex i, sota la façana, hi ha poliuretà, un material aïllant usat per rehabilitar façanes. “Això és el que ha ocasionat”, assegura Esther Puchades, la “rapidíssima propagació del foc”.

La vicepresidenta de Cogitival afirma que el 2005, quan es va construir l'edifici, el material tenia “mala fama” però que actualment “no s'utilitza”. Es tracta d'un material “que no es veu des de fora”, ha afegit.

La mateixa tesi ha sostingut Antonio Hospitaler, catedràtic del departament d´Enginyeria Civil de la Construcció i de Projectes d´Enginyeria Civil de la Universitat Politècnica de València.

Hospitaler ha detallat, en declaracions a Europa Press, que la propagació per façana és “molt més ràpida que un incendi a l'aire lliure” i que, si hagués estat construïda amb maó i no amb un material combustible, “no s'hagués propagat”.

El catedràtic ha precisat que el Codi Tècnic d'Edificació des de l'any 2006, i amb modificacions recents “preveu aquest tipus de situacions i que els materials de la façana no siguen combustibles per evitar una propagació d'incendis”.

“La façana té una propietat física en què s'enganxen les flames i, en fer-ho, pugen a tota velocitat i llavors, l'incendi s'estén per tota la façana ràpidament. Això ha provocat que es trencaren els vidres de les habitatges i es propagara l'incendi a l'interior de les cases”, ha detallat.

L'enginyer ha indicat que les investigacions hauran de determinar l'origen, si les flames van començar a l'interior d'un habitatge, van passar a la façana i, per això, a la resta de l'edifici, o si es va originar a la mateixa façana.

El 2017, va canviar la normativa europea que permetia l'ús del poliuretà després de l'incendi a la torre Grenfell al districte de North Kensington a Londres el 14 de juny d'aquell any. “Va passar exactament el mateix. Va ser un incendi que es va propagar per façana i això va causar una actualització de la normativa europea sobre això”, recorda Antonio Hospitaler.

A més, en el moment de l'incendi a Campanar bufaven fortes ratxes de vent, d'entre 50 i 60 quilòmetres per hora, segons han registrat diversos observatoris.

Les temperatures també han estat “molt anòmales” per a finals de febrer, concretament de 24,5º a l'aeroport de València a les 12.20 hores i de 24,3º a València a les 12.30 hores.

Els equips sanitaris han atès, de moment, 13 persones ferides. Les flames han arrasat l'edifici en poc temps. El foc s'ha iniciat al setè pis, segons un dels vídeos que un veí ha registrat a l'inici de les flames.

Un edifici construït per la promotora Fbex

El fum provocat per l'incendi s?ha pogut veure des de gran part de la ciutat de València. El dispositiu d'emergències és el desplegament més gran des de l'accident del Metro el 2006.

L'edifici compta amb 14 altures i 138 habitatges. Va ser construït entre 2005 i 2008 per la promotora Fbex. El 2010, la firma va entrar en concurs de creditors amb un deute de més de 600 milions d'euros.