La filial del fons de Luxemburg propietària del col·legi major Galileo Galilei dispara els seus actius amb les residències universitàries de luxe

El negoci de les residències d’estudiants universitaris es consolida a Espanya com un sector atractiu per als fons d’inversió. Campus Newco SLU, la firma propietària de la gestora del col·legi major Galileo Galilei –situat en la Universitat Politècnica de València i conegut en els últims temps per les festes il·legals que s’han celebrat en les seues instal·lacions, la primera de les quals va causar un brot de COVID-19 que va obligar a tancar el campus en què està situat– ha disparat el seu patrimoni net de 13,8 milions que va declarar el 2018 a 39,8 milions el 2019, segons els últims comptes anuals depositats en el Registre Mercantil. Les aportacions dels seus socis han crescut de 2,9 milions el 2018 a 33 milions en l’últim exercici tancat.

El col·legi major Galileo Galilei ha tornat a estar d’actualitat després de la segona festa il·legal celebrada en les seues instal·lacions, malgrat les prohibicions i els protocols imposats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. L’última tabola, amb 200 assistents, ha sigut la gota que ompli el got i ha provocat la indignació en amplis sectors de la societat valenciana (no debades, la primera festa va provocar un brot de 120 positius per coronavirus). Després del primer sarau clandestí (encara que, paradoxalment, retransmés en les xarxes socials), alguns alumnes que no havien participat en la festa eivissenca i que es van haver d’aïllar van protestar davant la Direcció. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va demanar que als estudiants implicats “els ha de caure un paquet molt gros”, encara que finalment la Policia no va arribar a imposar sancions, perquè els joves ja s’havien dispersat i s’havien col·locat les màscares quan va arribar a la Politècnica.

Els residents, estudiants de classes acomodades, paguen 635 euros (sense IVA) per l’habitació més modesta, compartida amb tres persones, de 30 metres quadrats i amb balcó o finestral, i 1.295 per l’àtic prèmium amb terrassa privada. Moltes de les places ja estan esgotades o hi ha llista d’espera. Els preus inclouen bany privat, pensió completa, neteja, llum, aigua i Internet i la residència ofereix serveis complementaris com ara bugaderia o aparcament, que es paguen a banda.

El propietari últim del Galileo Galilei, tal com va informar aquest diari, és un fons d’inversió de Luxemburg vinculat a un fill d’Ana Patrícia Botín. Stoneshield Southern Real Estate Holding SARL, la matriu luxemburguesa, pertany al financer argentí Juan José Pepa, soci de Felipe Morenés, el fill de Botín. D’aquesta societat dominant penja a Espanya Campus Newco SLU, propietària de Student Property Income SA, que al seu torn posseeix Micampus Galileo Galilei SL, la mercantil que gestiona la residència de la Politècnica.

Campus Newco SLU és una mera societat instrumental, sense cap treballador, que posseeix un rastre de societats a Espanya vinculades al sector de les residències i de la promoció immobiliària. Stoneshield Southern Real Estate Holding, la propietària última de la residència, és una societat de responsabilitat limitada creada el 24 de maig de 2018 i amb domicili en el número 5 del carrer de Jean Monnet de Luxemburg, en ple barri financer.