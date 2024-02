La Fiscalia aprecia possible infracció penal per un espoli en la marjal de Pego-Oliva valorat en 11,7 milions d’euros

“El valor del mal ocasionat al domini públic hidràulic per l’extracció il·legal d’aigua, conforme als paràmetres de l’article 326 bis del Reial decret 849/1986 pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic ascendeix a un total d’11.792.015 euros”.

El fiscal de l’Audiència de Madrid es pronuncia així de contundent en l’escrit de diligències preprocessals a què ha tingut accés elDiario.es, després de la denúncia presentada pel representant d’Acció Ecologista-Agró, Víctor Navarro, sobre el presumpte espoli que es donaria en el riu Bullent, que alimenta la marjal de Pego-Oliva.

El document posa en relleu que l’empresa Aguas del Bullent, concessionària de l’Ajuntament d’Oliva, ha extret 6,6 milions de metres cúbics d’aigua entre els anys 2012 i 2021 per damunt de l’autoritzat en la concessió i afirma: “Els punts de captació reals no estan situats en les coordenades indicades en la concessió, sinó, malgrat la prohibició expressa de l’article 15.3 del pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN), en altres de diferents a menys de 500 metres de la font de les Aigües. Tampoc hi ha constància de la realització d’avaluació d’impacte ambiental”.

En conseqüència, afirma el fiscal, “l’extracció il·lícita d’aigües subterrànies referida, per si mateixa o en confluència amb altres” suposa, entre altres efectes adversos, “un greu risc de perjudici sobre l’equilibri dels ecosistemes aquàtics del Parc Natural de Pego-Oliva”.

A més, considera que l’espoli esmentat suposa “una defraudació per a la Hisenda pública estatal, per elusió del pagament de tributs” que en aquest cas “poguera ser constitutiva de delicte contra la Hisenda pública, en el supòsit d’excedir la quota defraudada de 120.000 euros”.

Amb tot, el fiscal determina l’arxivament de la causa per no poder-se exercitar les accions contencioses administratives per la via de la responsabilitat mediambiental que no és aplicable quan els possibles danys els causen les administracions públiques. Per aquest motiu, remet les diligències a la Fiscalia de Medi Ambient “a l’efecte de possible investigació penal dels fets”.

Aquesta la segona investigació que obri la fiscalia pel que fa al presumpte espoli de la marjal de Pego-Oliva, amb la diferència que la primera va ser oberta i arxivada per Fiscalia Provincial de València.