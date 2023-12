La Fiscalia demana cinc anys de presó a dos acusats de propinar una pallissa a un home al crit de “marieta de merda”

La matinada del 4 de març passat, un home va rebre a València una pallissa a les mans de Marc B. B. i de Carlos M. L. al crit d’“ets una marieta de merda” i “ja ho sabràs, gaiol”.

La víctima va perdre una peça dental a conseqüència de l’atac. Els dos agressors s’enfronten a una pena de cinc anys de presó pels presumptes delictes d’odi i de lesions, segons l’escrit d’acusació de la Fiscalia. Tots dos homes s’asseuen dijous en el banc dels acusats davant la secció quarta de l’Audiència Provincial de València.

Els fets es van produir en la cruïlla entre l’avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer de Ramon Llull de València, quan la víctima estava menjant i es va negar a donar-los part del seu companatge. Davant la negativa, els dos acusats “van començar a agredir-lo propinant-li colps, punyades i puntellons”, segons el relat del ministeri fiscal.

Tot això adobat amb crits homòfobs “amb l’ànim de menyscabar la seua dignitat”. A conseqüència de l’agressió, la víctima va patir lesions que van necessitar una primera assistència facultativa que li va recomanar acudir a un odontòleg.

L’home agredit va patir una lesió temporal durant una setmana. “En aquest període sol produir-se un perjudici personal particular per pèrdua temporal de qualitat de vida moderat de cinc dies”, assenyala l’escrit d’acusació. La víctima va perdre un incisiu amb possibilitat de reparació.

La secció de delictes d’odi de la Fiscalia Provincial de València sol·licita per a tots dos acusats quatre anys de presó i multa per un presumpte delicte de lesions i un any per un altre d’odi. A més, també demana inhabilitació especial per a professió o ofici educatius, en l’àmbit docent, esportiu i de temps lliure.