La Fiscalia manté oberts quatre procediments per abusos sexuals en institucions religioses valencianes

La Fiscalia General de l’Estat (FGE), el departament que dirigeix Dolores Delgado, ha informat que manté oberts un total de 68 procediments penals per pretesos abusos sexuals a menors en institucions religioses. Quatre d’aquests procediments corresponen a fiscalies territorials valencianes (un en cada fiscalia provincial i un altre més en la de l’àrea Elx-Oriola).

L’FGE va sol·licitar en un ofici als fiscals superiors el 31 de gener passat que remeteren informació sobre els “procediments penals en tramitació que puguen detectar-se en les fiscalies territorials” de cada comunitat autònoma, incoats tant en seu judicial com fiscal, i que “tinguen per objecte l’esclariment de denúncies i/o querelles per la pretesa comissió d’agressions i abusos sexuals a menors d’edat en el si de congregacions, col·legis o qualsevol altra institució religiosa”.

“Una vegada rebudes les dades quantitatives relatives a les causes, és moment de fer-ne una anàlisi qualitativa a fi d’estudiar i dimensionar el fenomen dels procediments en tramitació”, assenyala l’FGE.

“Promoure l’acció de la justícia és el mandat constitucional i l’obstinació en el treball de les fiscalies davant els fets que puguen ser constitutius de delicte”, conclou.