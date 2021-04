La Fiscalia del Tribunal de Comptes avala el perjudici a l’erari públic en la comptabilitat descontrolada del PP de la Diputació d’Alacant

La Fiscalia del Tribunal de Comptes li ha fet un marmoló a la Diputació d’Alacant, governada pel Partit Popular i Ciutadans, a compte de la comptabilitat opaca del grup popular que ha denunciat Compromís. La lletrada de la institució provincial va interposar un recurs de reposició contra la interlocutòria de la secció d’enjudiciament del Tribunal de Comptes que no admet la denúncia del portaveu de Compromís en la Diputació, Gerard Fullana, pel fet de considerar que els fets “no presenten indicis de responsabilitat comptable”. El ministeri públic, per contra, ha avalat que el descontrol en els comptes del grup popular, que va transferir fons al partit per més de 446.000 euros, suposa un possible perjudici causat a l’erari públic.

El portaveu de Compromís en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, considera que la no admissió del recurs és una “poalada d’aigua” per al president de la institució provincial, Carlos Mazón. “És un pas més en la nostra lluita per una gestió transparent dels diners públics i una poalada d’aigua per al president de la Diputació d’Alacant, qui intenta de totes les maneres possibles no tornar els 446.000 euros sense fiscalitzar que es van ingressar en el compte del partit des de la institució”, ha afirmat.

El pròxim pas del Tribunal de Comptes consisteix a proposar el nomenament d’un delegat instructor. “D’acord amb el que s’ha vist, el Tribunal no té cap notícia en què s’ha gastat el PP la seua subvenció pública i si ho ha fet d’acord amb la normativa de la Diputació, que sí que exigeix que s’aplique a tota associació i partit que rep diners públics”, ha insistit Fullana.

“És la segona vegada”, ha declarat Fullana, “que el Tribunal de Comptes arxiva al senyor Mazón la seua voluntat de tirar terra damunt d’aquest mig milió d’euros que el PP s’ha ingressat des de la Diputació sense acreditar absolutament res. El que demanem al president de la Diputació i del PP de la província d’Alacant és que rendisca comptes davant la Diputació i la justícia, que lliure els justificants de despesa o, si no, que torne els diners de manera immediata”.

Compromís considera “greu” que Mazón torne a “anteposar els interessos del partit per damunt dels de la societat”, com ja va fer en intentar evitar pagar l’“estafa deixada en IFA” quan va organitzar un sopar de militants i que li va acabar reclamant l’Agència Antifrau.

“Els intents del PP de no sotmetre’s a l’exercici d’acreditació de despesa a què sí que va sotmetre la Intervenció tota l’oposició han derivat a més en un contracte a dit a una empresa auditora perquè revise els comptes del PP, una comptabilitat a què ningú més té accés en la institució”, remarca Fullana. Compromís considera que és un “moviment desvergonyit i esperpèntic” que ofereix encara més dubtes sobre la despesa dels diners i que suposa una despesa pública de més de 14.000 euros “per a maquillar les accions del PP”.