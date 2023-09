Forats en les declaracions de béns dels diputats valencians: sense informació de comptes corrents en 16 casos

Les Corts Valencianes va publicar el 21 de juliol passat les declaracions d’activitats, béns i interessos dels 99 diputats corresponents a l’any 2022, d’acord amb la normativa de transparència. La informació esmentada presenta forats, perquè, segons ha comprovat elDiario.es, almenys en 16 casos no figura cap mena d’informació relativa a comptes corrents, fons d’inversió o plans d’estalvi de diputats i diputades.

Això no significa necessàriament que no hagen presentat la informació, ja que, per exemple, en el cas de la diputada de Compromís Isaura Navarro assegura, a preguntes d’aquest diari, que va presentar la declaració de la renda completa. La documentació que es publica, no obstant això, és un resum amb diferents epígrafs.

El relatiu a ‘béns i drets de naturalesa no immobiliària’ és el que reflecteix els diferents comptes bancaris o fons d’inversió o altres propietats amb un cert valor com poden ser vehicles. En aquest apartat, no consta informació bancària o financera per part de Vox de Joaquín María Alés, José María Llanos, José Muñoz i Jesús Albiol; per part de Compromís no apareix aquesta informació en el cas de Verónica Ruiz, Isaura Navarro, Gerard Fullana i Vicent Marzà; per part dels socialistes tampoc es reflecteix informació de Miguel Mínguez, María Luisa Navarro, Ramón Abad, Cristina Martínez i Nuria Pina; finalment, en el PP estan en la mateixa situació María Luisa Gayo, José Ramón González i Lucía Peral.

Fonts de les Corts consultades per aquesta redacció asseguren que els serveis jurídics no han comunicat fins ara l’existència d’incidències i que en qualsevol cas les possibles deficiències es poden esmenar aportant nova documentació si fora necessari.

Per exemple, el president del Govern valencià, Carlos Mazón (PP), va assumir la presidència amb 71.975 euros en els seus comptes pels 51.375 euros de Ximo Puig (PSPV), Joan Baldoví (Compromís) acumula 80.000 euros en deute del Tresor i la parlamentària que més patrimoni declara és Ángeles Criado, de Vox, que té 4,6 milions d’euros en accions d’una empresa familiar i sis immobles.

El president, a més, detalla que és propietari de dos habitatges i un local amb un valor cadastral de 67.213,67 euros, encara que no posseeix cap dels tres immobles al 100%. Té el 50% d’un habitatge de 49.667,94 euros; el 20% d’un altre valorat en 16.413,36 i el 20% d’un local de 1.132,37. Això suposa un patrimoni d’uns 28.344 euros aproximadament.

A més, té un vehicle valorat en 24.000 euros; 30.975 en depòsits bancaris i 41.000 euros en plans de pensions i estalvi. En total, els seus béns de naturalesa no immobiliària tenen un valor de 95.975 euros. El president té un crèdit hipotecari de 67.683,69 euros i un préstec per a finançar un vehicle per 27.000.

Mentrestant, l’expresident Ximo Puig abandona el càrrec amb uns 12.000 euros més en el compte que quan el va assumir. Si el 2015 va declarar un patrimoni de 237.358,8 euros i dos préstecs per import de 17.679, el 2023 ascendeix a 249.601,99 euros i un crèdit de 39.400 euros.

En concret, Puig posseeix el 16,67% d’un immoble a Castelló valorat en 148.176,54 euros, cosa que suposa 24.701,03 euros. A més, té 167.525,4 euros d’accions en Pecsa; 6.000 de la llibreria Babel de Castelló, un saldo en compte corrent de 15.000 euros i un pla d’estalvi per 36.375,56 euros.

Diversos diputats declaren pocs fons en comptes corrents. És el cas de l’exconsellera de Justícia i actual vicepresidenta segona de la Mesa de les Corts, Gabriela Bravo, que té un saldo de 9,68 euros.