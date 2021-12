Ford ajorna una inversió milionària pel retard del Corredor Mediterrani

La multinacional Ford ha sol·licitat a la Generalitat Valenciana un reajustament en el projecte d’inversió per a l’adequació de la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes a causa dels reiterats retards del Corredor Mediterrani. L’empresa ha demanat que la inversió prevista per a enguany es distribuïsca en les dues anualitats següents, segons ha revelat el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, en un decret publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els retards en l’adaptació de l’amplària de via per al Corredor Mediterrani llastren la inversió pública d’un dels principals pols industrials valencians, malgrat la inversió de 420 milions d’euros del Govern. Així doncs, el llast del Corredor impedeix a multinacionals com Ford executar inversions clau del Govern autonòmic. Les inversions públiques, per quasi 10 milions d’euros, busquen des de fa un lustre adequar la terminal logística de l’àrea industrial d’Almussafes, de la qual és titular la multinacional, a les condicions que permeten la seua connectivitat amb la infraestructura del Corredor Mediterrani.

“L’empresa beneficiària justifica aquesta sol·licitud en el fet que l’execució del projecte d’inversió conclou amb la transformació de l’amplària de via de la terminal localitzada en les instal·lacions de Ford España SL, d’amplària ibèrica a amplària estàndard europea (UIC), cosa que requereix com a condicionant bàsic fer-se les faenes de manera coordinada i harmonitzada amb les obres de la infraestructura del Corredor Mediterrani, atés que, altrament, la terminal logística quedaria inoperativa”, diu el decret de la Generalitat Valenciana que accepta la petició de Ford.

L’empresa ja va sol·licitar fa cinc anys l’ampliació del termini per a les inversions a causa del “retard en l’execució del Corredor Mediterrani per part de l’Administració General de l’Estat”, a més que una de les mercantils de la UTE beneficiària de les obres va entrar en concurs de creditors. Després d’aquell primer reajustament de les anualitats, la que correspon al 2021 (un total de 781.000 euros) es redistribueix ara per als dos anys pròxims.

L’escrit de Ford España SL, del 29 de setembre passat, argumenta que “resulta necessària la prèvia implementació i adequació del Corredor Mediterrani a l’amplària de via internacional, perquè en cas contrari la terminal quedaria bloquejada i sense capacitat operativa”, per la qual cosa s’incomplirien les subvencions de la Generalitat Valenciana, que ascendeixen a una suma de quasi 10 milions d’euros.

“Actuació fonamental”

L’Oficina del Comissionat del Govern per al Corredor Mediterrani, que dirigeix el geògraf Josep-Vicent Boira, va comunicar a la multinacional una estimació de la posada en servei de l’amplària estàndard en la terminal de l’àrea industrial d’Almussafes per a l’últim trimestre del 2023 o el primer del 2024. “Resulta evident”, afig el decret, que “el Corredor Mediterrani no estarà disponible i operatiu per a la seua connexió amb la terminal de l’àrea industrial d’Almussafes en l’exercici actual”. Encara està pendent la finalització de les obres i la posada en servei de “diferents trams implicats” en el Corredor Mediterrani, segons Boira.

El conseller Rafael Climent considera que l’adaptació de la terminal logística del parc industrial d’Almussafes al Corredor Mediterrani “representa una actuació fonamental per al desenvolupament logístic i econòmic de la Comunitat Valenciana”, ja que es tracta d’una terminal situada en un enclavament estratègic “amb una població empresarial important orientada a mercats exteriors” i amb moltes de les “àrees industrials i clústers rellevants”. Així doncs, Almussafes és un dels “punts principals de referència de l’activitat industrial” valenciana amb un “ampli radi d’influència per la seua proximitat amb un entorn d’alta intensitat logística” i connectat directament amb els principals nucs de comunicacions.

“La terminal logística és l’única infraestructura de les seues característiques dins de la seua àrea d’influència que permet assegurar el desenvolupament logístic prioritari ferroviari en el marc del Corredor Mediterrani”, conclou el decret.