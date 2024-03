Ford aposta per València per fabricar un nou vehicle, però no aclareix els dubtes sobre una possible retallada de la plantilla

El president de Ford, Jim Farley, es va reunir aquest dimecres amb els representants dels treballadors de Ford Europa a Dunton (Anglaterra), trobada a la qual ha assistit el màxim representant dels treballadors de la planta d'Almussafes i representant d'UGT, sindicat majoritari, Carlos Faubel.

Tant la multinacional com els sindicats han emès un comunicat conjunt aquest dijous que afirma que “atès els canvis dinàmics a la nostra indústria, particularment aquí a Europa, discutim el futur de Ford a Europa i les oportunitats que veiem per diferenciar-nos en un mercat altament competitiu i regulat”.

Segons el document, la companyia i els representants dels treballadors van identificar “oportunitats i passos següents; això inclou un vehicle de passatgers que s'afegirà a la gamma prevista a Europa, que serà fabricat a València” i afegeix: “D'acord amb el nostre procés normal, això estarà subjecte a l'aprovació del programa. Compartirem més informació sobre aquestes oportunitats les properes setmanes”.

L'empresa garanteix així el futur de la factoria valenciana, encara que cal veure amb quines dimensions a nivell de plantilla. tenint en compte que a partir del 17 d'abril Almussafes deixarà de fabricar el Transit i es quedarà únicament amb el Kuga. La planta valenciana acaba de sortir d'un expedient de regulació d'ocupació (ERE) que ha suposat l'acomiadament de 1.100 empleats (un 18% de la plantilla) i actualment està immersa en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) que afectarà fins el 19 d'abril a 700 empleats.

Des d'UGT han comentat que la primera conclusió que cal treure sobre l'anunci de la companyia és que “hi haurà solucions per a Almussafes, encara que lògicament no serà qüestió de pocs dies” i han afegit: “La plantilla que conformem Ford Almussafes gaudeix del respecte i reconeixement de la direcció mundial de la companyia tant per la capacitat per assumir reptes com pels acords que aconseguim”, aspecte aquest últim que ha destacat l'organització.

Les mateixes fonts han destacat que “Almussafes tindrà nou vehicle i mantindrà prou càrrega de treball”, una decisió que demostra “l'aposta de la companyia per València com a conseqüència de l'acord d'electrificació” i han afegit: “Podem afirmar que la qüestió principal està resolta, la qual cosa no vol dir que tot estiga resolt. De moment, el pròxim 10 d'abril aprofundirem en els detalls en una nova reunió que tindrà lloc a Colònia”.

A més, des d'UGT han afegit que “una vegada quantificat el nombre d'unitats a fabricar, així com l'ocupació que garantirà, i les dates d'inversions i llançament, haurem de dissenyar el trànsit a fer fins que aquest cotxe siga una realitat a les línies de fabricació”.