Ford ha executat ja un 70% dels 1.200 acomiadaments pactats a Almussafes amb l’electrificació de la planta en l’aire

El 4 d’abril passat, la direcció de Ford a Almussafes i la UGT, sindicat majoritari, van arribar a un acord per a escometre un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que suposa una reducció de 1.144 empleats, un 18% de la plantilla. Intersindical, l’altra organització amb representació en el comité, no va subscriure el conveni.

Fonts d’Intersindical Valenciana han informat a elDiario.es que des de llavors i fins al 31 d’octubre passat s’han apuntat a l’ERO de manera voluntària uns 850 empleats, és a dir, un 70% del total. Aproximadament la meitat d’ells, uns 450, s’han inscrit en les baixes incentivades i els altres 400 s’han acollit a les prejubilacions.

L’acord subscrit posa de termini fins al 31 de desembre perquè s’arribe al 100% dels acomiadaments plantejats, de manera que, si no són voluntaris ,serà la direcció la que els faça. No obstant això, aquest escenari és poc probable i, si es dona, serà en casos puntuals, perquè les condicions de les eixides voluntàries són més avantatjoses.

Segons l’acord, s’estableixen prejubilacions a partir dels 53 i 54 anys amb el 75% del sou, ampliable al 80% a partir dels 57 anys, fins als 62 i 63 anys respectivament. Per als treballadors de fins a 54 anys complits en el moment de la baixa s’estableixen indemnitzacions de 45 dies per any amb un màxim de 42 pagues, més el complement per antiguitat, a més d’una gratificació especial. Quant a les eixides voluntàries, s’estableix un incentiu de 40.000 euros per a les prèvies al 30 de juny i de 20.000 euros per a les prèvies al 30 de setembre.

L’empresa va justificar l’ERO en el descens de les vendes i en la menor mà d’obra necessària per a fabricar els vehicles elèctrics, després de seleccionar la multinacional la factoria valenciana com una de les que produirà vehicles elèctrics. Per a aconseguir-ho, la direcció va arribar a un altre acord amb UGT, sindicat majoritari, que implicava entre altres coses una congelació salarial durant quatre anys condicionada al fet que s’executara l’electrificació de la planta per a produir els vehicles elèctrics.

No obstant això, l’empresa va traslladar a la UGT en una reunió recent que quedaven ajornades les inversions necessàries per a electrificar la factoria, una decisió que ha caigut com un autèntic poal d’aigua freda entre els treballadors, que tenen por que, una vegada es cobrisquen els 1.144 acomiades de l’ERO actual, es plantege un altre acomiadament col·lectiu al llarg de l’any que ve, cosa que ja ha anat apuntant el sindicat en els seus últims comunicats.

No obstant això, des d’UGT adverteixen que la companyia “haurà de garantir una data de revisió del Pla d’Electrificació durant aquest procés de transició que ara s’allarga” i va advertir que “en cas contrari, l’empresa no podrà pretendre negociar més mesures de flexibilitat, almenys amb la UGT”.

Per part seua, Intersindical ja va reclamar “restituir els drets i salaris que ens lleva l’‘Acord de l’electrificació’ per incompliment de l’empresa; per això s’ha de tornar a la situació anterior, com marquen les condicions de l’acord, i des del moment en què se sàpien les inversions reals, fer una altra negociació”.

La planta d’Almussafes tan sols fabrica en aquests moments el Kuga i el Transit, aquest últim model també amb data de caducitat al llarg del 2024, per la qual cosa tan sols es produirà en les instal·lacions valencianes el Kuga fins que comencen a fabricar-se els models elèctrics, ja que, pel que sembla, l’empresa no té previst assignar a la factoria valenciana els models híbrids.

Tancament de Rhenus

Enmig de tota aquesta incertesa s’ha fet públic aquesta setmana el tancament de Rhenus automotive Systems East, empresa logística proveïdora de Ford España, en canviar la multinacional a empreses de centres especials d’ocupació, molt més econòmiques perquè tenen convenis més baixos. Dels 118 treballadors de l’empresa, es quedaran sense ocupació 116.

El comité d’empresa va comunicar dijous que s’ha desconvocat parcialment des del dia 23 de novembre de 2023 fins al 29 de novembre de 2023 la vaga que tenien convocada per motiu de l’ERO d’extinció de contractes de les 116 persones que seran acomiadades al final d’any.

Aquesta desconvocatòria és motivada per la predisposició de l’empresa i el comité a negociar un acord que satisfaça tots els treballadors que formem la plantilla.

Encara que continua sent insuficient el que ofereix l’empresa, aquesta ha oferit una indemnització per acomiadament de 26 dies en un màxim de 24 mensualitats i un pagament fix mensual de 1.500 euros a cada treballador, aquest últim condicionat a la recuperació total del servei prestat a Ford, únic client de la firma.

El comité d’empresa format per CGT i CCOO va comunicar que està en disposició de poder negociar uns acomiadaments dignes, i va manifestar que estan molt lluny de poder arribar a un acord quant a les expectatives que han manifestat moltes vegades. Divendres continuaran les negociacions.