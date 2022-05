La fundació de l’arquebisbe de València va pagar 120.000 euros a l’intermediari amb els socialistes en la trama del cas Azud

L’advocat José Luis Vera, un socialista sense carnet, però amb influència en el PSPV-PSOE, és un dels protagonistes del cas Azud. Vera, paradoxalment exdirector de prevenció de riscos penals de l’empresa pública de la Diputació de València, era una mena d’aconseguidor de la trama davant ajuntaments controlats pels socialistes valencians, segons l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil incorporat al sumari del cas Azud, a què ha tingut accés elDiario.es. Si José María Corbín, cunyat de la difunta alcaldessa Rita Barberá, exercia com a intermediari per a les pilotes de la trama amb l’Ajuntament de València, governat durant 24 anys pel PP, José Luis Vera exercia un paper idèntic amb els consistoris controlats pel PSPV-PSOE, segons la tesi dels investigadors.

Un treballador de l’entramat empresarial de Jaime Febrer, considerat el presumpte corruptor del bipartidisme, va donar una definició molt precisa del paper de José Luis Vera. “Era l’aconseguidor i un actiu amb el PSOE”, va declarar davant la jutgessa instructora, Alberto Sánchez Pérez, també investigat en la causa.

L’imputat va abundar encara més en el perfil de Vera en la seua declaració davant l’UCO: “Era un advocat del PSOE”, la qual cosa “habitualment es denomina home de partit o llanterner”. “José Luis Vera mateix es venia com una persona que era capaç d’aconseguir moltíssimes coses”, reblava l’investigat.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 13 de València, Pepa Tarodo, sosté que Vera s’encarregava de mitjançar en pilotes davant les administracions municipals amb càrrecs del PSPV-PSOE gràcies als seus “importants vincles i influències dins d’aquest partit”. Així doncs, Vera va obtindre en total, segons ha acreditat la investigació, 1,3 milions d’euros en presumptes mossegades a través de contractes ficticis amb les empreses del promotor Jaime Febrer.

L’informe de l’UCO detalla els pagaments ingressats per José Luis Vera, casat amb l’exdiputada autonòmica María Antonia Armengol. Alguns de molt cridaners. Així doncs, segons els models 190 i 347 de l’Agència Tributària a nom de Vera i la seua mercantil analitzats pels investigadors de la Guàrdia Civil, el 2012 el lletrat socialista va cobrar 120.000 euros de la Fundació Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, presidida aquells dies per l’arquebisbe Carlos Osoro, actualment vicepresident de la Conferència Episcopal Espanyola.

Un “servei puntual”, segons la UCV

La fundació opaca, tal com va informar aquest diari, es va aliar amb la trama del cas Azud per construir un hospital universitari que, després del desallotjament del PP del Palau de la Generalitat Valenciana amb la victòria electoral del Pacte del Botànic, no va arribar a materialitzar-se. No obstant això, les gestions de la trama, previ pagament al cunyat de Rita Barberá, van aconseguir la modificació del pla general d’ordenació urbana (PGOU) de València.

El pagament inflat, segons han confirmat fonts oficials de la Universitat Catòlica de València (UCV), correspon a la prestació de serveis jurídics, aliens al projecte d’hospital universitari. No obstant això, les mateixes fonts no han volgut detallar quins serveis va prestar exactament José Luis Vera a la institució universitària privada, el gran canceller de la qual és el cardenal arquebisbe de València. “Va ser contractat per a un servei puntual i es va pagar a Hisenda”, afig una portaveu de la UCV. La xifra abonada per la UCV a Vera contrasta amb el cobrament anotat dos anys abans provinent de la Fundació General de la Universitat de València: a penes 800 euros.

Quasi 600.000 euros dels carmelites descalços

De l’orde dels carmelites descalços, el presumpte aconseguidor de la trama davant els socialistes valencians va ingressar un total de 570.701 euros, justificats com a prestació de serveis o lliurament de béns. La trama del cas Azud va intentar, sense èxit, dur a terme negocis vinculats als carmelites descalços a Benicàssim.

“En aquest negoci era imprescindible la figura de José Luis Vera perquè actuara” davant l’alcalde llavors de l’Ajuntament de Benicàssim i actual secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, “propiciant tota mena de reunions” amb l’empresari Jaime Febrer, diu una interlocutòria de la jutgessa instructora.

El lletrat també va ser assessor de l’Ajuntament de Gandia mentre governava José Manuel Orengo, un personatge clau del poder socialista autonòmic, molt pròxim al president Ximo Puig i actualment en l’empresa privada. En l’informe de l’UCO figuren pagaments del consistori al lletrat per valor de 169.790 euros durant el període en què Orengo va ser alcalde. En la llista de percepcions analitzada per l’UCO també figura un pagament de 22.500 euros del PSOE, partit per al qual Vera va fer faenes com a advocat.