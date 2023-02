Gasela mhorr, bongo oriental o addax: les 100 espècies en perill d’extinció que acull Bioparc València en els seus 15 anys

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) és la xarxa mundial amb més coneixement sobre la situació de la biodiversitat del planeta. Cada any la seua tristament famosa Llista Roja avalua i cataloga el grau d’amenaça de les espècies i alerta sobre l’increment preocupant dels que estan en perill d’extinció. La major part de les espècies que acull Bioparc València formen part d’aquest registre conservacionista, des de les més emblemàtiques fins a les més desconegudes, però totes vitals per al manteniment de l’equilibri dels ecosistemes.

El parc valencià compleix 15 anys a València aquest mes, un període en què ha sigut una gran aula de natura per a la comunitat educativa i un punt de trobada per a la població i especialment les famílies. A més, ha participat en 50 programes europeus de preservació d’espècies en perill d’extinció, amb multitud de naixements i fites importants.

Cada vegada s’alcen més veus per cridar a l’acció i, entre aquestes, Bioparc València té un paper destacat. Amb l’objectiu de conservar la natura desplega la seua activitat en una doble direcció, com a plataforma de conscienciació i com a actor actiu en la conservació de les espècies. Un passeig pels diferents hàbitats africans del parc en mostra una gran varietat, incloent-hi les més amenaçades. Entre la sabana, la selva equatorial, l’exòtica illa de Madagascar i els grans aiguamolls, els visitants poden contemplar més de 100 espècies incloses en la Llista Roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).

Espècies desconegudes per a la majoria com la gasela mhorr, que va arribar a estar extinta en el seu hàbitat, o el bongo oriental, del qual sobreviuen menys d’un centenar d’individus a Àfrica, tenen ara esperança gràcies als programes internacionals per a la seua preservació. En situació crítica també hi ha icones de la vida salvatge com ara goril·les o ximpanzés, les girafes baringo, els addax i moltes altres espècies que es poden contemplar en Bioparc València. L’acció humana està motivant la desaparició a un ritme sense precedents d’animals tan emblemàtics com elefants, rinoceronts o lleons.

Bioparc ofereix la possibilitat d’admirar la bellesa d’aquesta natura indòmita que s’ha de protegir; un primer pas per a despertar la nostra empatia pels animals, l’amor per la natura i el compromís amb la seua conservació. Per fer-ho, du a terme una tasca divulgativa important en la visita que es converteix en una autèntica experiència d’oci amb causa a través de les activitats gratuïtes al llarg de tota la jornada.

Igualment necessària és l’actuació in situ, la que lidera la Fundació Bioparc i que treballa amb institucions destacades a afavorir la recuperació de les espècies en els seus hàbitats. En conjunt, des del parc valencià s’aborda una acció global per a la protecció de la biodiversitat del nostre planeta com el millor llegat cap a les generacions futures.

Algunes de les espècies i fites més destacades

Entre els programes en què participa Bioparc València, cal destacar espècies que són vertaderes joies per la seua situació extremadament delicada en estat silvestre. Espècies que estan en perill d’extinció greu i que és prioritari garantir-ne la supervivència com el bongo oriental amb quatre naixements que s’han traslladat a altres institucions; la gasela mhorr de la qual s’han aconseguit 21 naixements que s’han traslladat a altres institucions; una subespècie de girafa que està molt amenaçada de la qual també s’han aconseguit 11 cries

En el cas dels ximpanzés, Bioparc acull l’únic grup reproductor de la subespècie Pan troglodytes verus que hi ha a Espanya. Es tracta d’una de les subespècies en risc d’extinció més alt i la implicació és fonamental per a poder garantir-ne la viabilitat i la diversitat genètica.

A més, el parc té l’honor d’acollir per primera vegada goril·les a la Comunitat Valenciana, cosa que implica un enorme compromís pel seu benestar i una gran responsabilitat cap a la seua preservació. Mambie, l’“esquena platejada” de 31 anys, va arribar a la capital del Túria com a mascle reproductor. Encara que la seua tasca vital no feia fruits al començament i fins i tot les proves veterinàries el van diagnosticar com a pràcticament estèril, la decisió de l’equip tècnic que va determinar “donar-li temps” es va demostrar molt encertada. Hui Mambie és un exemple de resiliència i és el progenitor i “parot” d’Ebo (el primer goril·la nascut a la Comunitat Valenciana), Virunga, Pepe i Félix. I mostra també el seu rol protector amb Fossey, Ali i Nalani, les tres goril·les.

Quant a l’elefant africà, el naixement ben important d’un primer elefant valencià es produeix dins del Programa Europeu de Conservació d’Espècies en Perill de l’elefant (EEP). Makena, que significa “la que és feliç”, ha complit 3 mesos de vida i representa l’esperança per a la seua espècie. Representa un primer èxit en la intensa faena que es du a terme en Bioparc València que té un paper destacat pel fet d’acollir un grup de sis femelles.

Activitats i promocions del 15 aniversari

Durant aquest mes el parc valencià ha volgut commemorar amb el missatge ‘15 anys d’amor per la natura’ aquest aniversari tan especial i fins a final de febrer manté la promoció “amb causa” per a l’entrada general i el Passe Anual B! I aquest dissabte i diumenge ha preparat una festa en què el protagonisme el tindran els animals i les persones que visiten el parc. Lleons, elefants, goril·les i ximpanzés gaudiran d’un pastís elaborat pel Departament de Cura Animal que suposarà un nou estímul d’enriquiment ambiental dins de les accions de benestar animal.

A més de les activitats gratuïtes habituals, públics de totes les edats podran optar entre les diferents propostes del Departament d’Educació per a aquesta celebració en què la diversió i la divulgació van de bracet: pintacares, gimcana, tallers de percussió i “encisats per la ciència”. Tot això en un ambient lúdic amb ambientació africana i espectacles de dansa i música. Per descomptat, a la vesprada, com a final de festa, el deliciós pastís d’aniversari per a totes les persones que en vulguen.

Fins a final de febrer, Bioparc manté la promoció “amb causa” i ofereix l’entrada General en línia a 20 euros +1 euro fent la compra, almenys, el dia anterior de la visita; i el Passe Anual B! a preu únic de 50 euros +1 euro. Cada +1 euro es destinarà a través de la Fundació Bioparc a la conservació de les rates penades, espècie emblemàtica per als valencians.