El gendre de Zaplana justifica els 2,2 milions que va ingressar des de Suïssa en la venda d’un edifici a Amancio Ortega a Madrid

L’empresari Luis Iglesias, gendre de l’exministre de Treball Eduardo Zaplana, ha declarat davant la jutgessa del cas Erial que l’ingrés de 2,2 milions d’euros que va rebre des de Suïssa i amb què va pagar el lloguer de l’habitatge de luxe on residia l’expolític són d’una operació immobiliària amb Amancio Ortega, el fundador i màxim accionista de la multinacional de la moda Zara. Fonts coneixedores de la declaració i de la documentació aportada per la defensa a la causa consideren que l’argument d’Iglesias no està fora de lloc, però que caldrà continuar investigant. Aquest matí, la seua dona i filla de l’expresident de la Generalitat, María Zaplana, ha defensat que l’ingrés milionari des de la Confederació Helvètica va ser fruit de “negocis privats”, cosa que ja va afirmar en el seu interrogatori davant la Guàrdia Civil.

Luis Iglesias ha explicat davant la jutgessa del cas que va participar a través d’un fons internacional –Drago Capital– en la venda d’un edifici en la Gran Vía, 32, de Madrid per més de 400 milions d’euros. Dels beneficis de la venda d’aquesta operació immobiliària va aconseguir bons de 2,2 milions d’euros, que són els que va repatriar a Espanya. Aquesta operació bancària, ha assegurat, està supervisada per l’Agència Tributària.

Mitsouko Henríquez, secretària personal de Zaplana des de fa 30 anys, també ha declarat dimarts davant la jutgessa del cas Erial. Henríquez ha explicat que els 50.000 euros que es van trobar en el despatx de Zaplana en Telefónica “eren per a despeses imprevistes”. Henríquez ha declarat que tot el que va fer que se li imputa en la causa va ser per ordre de l’expolític.

L’expresident valencià i exvicepresident de Bankia José Luis Olivas ja va prestar declaració davant la jutgessa fa un parell de setmanes i va negar haver cobrat cap mena de comissió per l’adjudicació del Pla Eòlic a Sedesa, l’empresa de la família Cotino, quan ell era cap del Consell. També va mantindre que els 500.000 euros que van ingressar al seu compte va ser la quantitat que va pactar amb l’empresari Vicente Cotino, amo de la mercantil, per diferents serveis prestats en una operació de compravenda.

Amb Olivas, també van comparéixer davant la jutgessa Francisco Pérez López, representant d’una gasolinera a qui es vincula amb la compra d’una embarcació que seria finalment de Zaplana; Saturnino Suanzes, advocat i considerat pels investigadors com qui s’encarregaria de gestionar els fons ocults a Andorra; i la germana d’aquest últim, exdiputada del PP en les Corts Valencianes i també considerada intermediària, Elvira Suanzes.

També van anar a la Ciutat de la Justícia els empresaris Robert Edgar Bataouche i Ángel Salas, i María Paloma Domínguez, dona de Francisco Grau, considerat dissenyador de la xarxa societària de què se servien els pretesos implicats en la trama.

Tots els investigats van voler prestar declaració, excepte els germans Suanzes. En eixir del jutjat, Elvira va manifestar als mitjans de comunicació, preguntada si és innocent, que és “evident”: “Ho hem dit en tots els escrits i en tots els moments en què n’hem tingut l’oportunitat”, va postil·lar.