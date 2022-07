La Generalitat executarà l’accés a l’estació de l’AVE de Villena davant les “dificultats” del Ministeri per a escometre-les

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que l’Administració autonòmica assumirà la realització de l’accés a l’estació de l’AVE de Villena amb la finalitat que les obres puguen iniciar-se com més prompte millor i inclourà per fer-ho l’actuació en els seus pressupostos del 2023.

Així ho ha explicat en la visita que ha fet a les instal·lacions de l’associació de defensa i protecció d’animals AAP Primadomus acompanyat de l’alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán.

“Davant les dificultats que hi ha, per part del Ministeri, d’escometre les obres d’enllaç amb l’estació de l’AVE de Villena, serà la Generalitat qui duga a terme l’obra amb caràcter immediat”, ha garantit el president. En aquest sentit, ha subratllat que aquests accessos tindran ja la seua partida en els comptes autonòmics del pròxim exercici, i ha precisat a més que, “si és possible, s’iniciarà abans el projecte”.

Puig ha manifestat que donar suport al transport públic és una “qüestió fonamental” que s’emmarca en les polítiques prioritàries de “descarbonització”, i sobre això ha valorat també l’“esforç” que fa l’Ajuntament de Villena per a fomentar la instal·lació de parcs d’energia fotovoltaica.

“Cal donar més contundència i visibilitat a l’estació d’alta velocitat de Villena”, que “ha de tindre un accés raonable de manera ràpida”, ha assegurat també el cap del Consell, que considera primordial que avance el Corredor Mediterrani.

Nou impuls a la connexió mitjançant alta velocitat amb Alacant

El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana a licitar, a través d'Adif Alta Velocitat (Adif AV), un contracte destinat a la compra de balast per a l'execució de les obres de canvi a ample estàndard i les seues corresponents adaptacions en el trajecte de 45 km entre Xàtiva i el Nudo de la Teja, situat en La Encina.

El valor estimat del contracte que es licitarà ascendeix a 12.827.200 euros. Aquest contracte es divideix al seu torn en dos lots diferenciats, que seran distribuïts en les bases de manteniment de Canals (València) i La Encina (Alacant).

El balast constitueix el suport petri sobre el qual assentisca la superestructura de la via. Els treballs contemplats inclouen, entre altres, les següents operacions: extracció de la pedra en pedrera per a la fabricació del balast, emmagatzematge temporal d'aquest, preparació de les zones d'apilament i transport del material als punts de destí.

Aquest contracte és de vital importància per a la renovació, canvi d'ample i adaptacions de Xátiva-Nudo de la Teja del nou accés ferroviari d'Alta Velocitat Madrid - Castella-la Manxa - Comunitat Valenciana - Regió de Múrcia, així com per al desenvolupament del Corredor Mediterrani.

El tram inclòs en l'actuació, de 45 km en via doble, discorre entre Xàtiva i la connexió amb la Línia d'Alta Velocitat (LAV) Albacete- Alacant en els enllaços de La Encina (direcció Albacete) i el Nudo de la Teja (direcció Alacant).

Aquest tram forma part de la futura línia d'alta velocitat que connectarà València i Alacant.