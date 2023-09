La Generalitat rebaixa les hores lectives de valencià i permet als alts càrrecs cobrar per fer classes

El Govern valencià permetrà als alts càrrecs compaginar la política i la docència, una activitat que els podrà reportar fins gairebé 22.000 euros en salaris extra. L’avantprojecte de Llei de mesures fiscals de la Generalitat, també coneguda com a Llei d’acompanyament als pressupostos, introdueix a petició del departament de Carlos Mazón una modificació de la Llei d’incompatibilitats per a càrrecs no electes que la fa més permissiva.

En concret, la norma preveu que siga compatible l’exercici del càrrec amb la docència universitària, la docència en centres de selecció i perfeccionament d’empleats públics, així com amb la preparació per a l’accés a la funció pública “sempre que no impedisca o menyscabe el compliment estricte dels seus deures i les seues obligacions, ni comprometa la imparcialitat i la independència en el seu exercici, ni perjudique l’interés públic”. Es permetrà la docència en centres públics i privats en règim de dedicació a temps parcial. La llei fixa que la retribució no podrà excedir un 30% del salari de l’alt càrrec, que és d’uns 66.000 euros per a secretaris autonòmics i directors generals.

El govern bipartit del PP i Vox consolida les primeres promeses electorals en la Llei d’acompanyament, que elimina l’Oficina de Drets Lingüístics i rebaixa l’ensenyament del valencià a les aules. A proposta de la Conselleria d’Educació, s’elimina el mínim d’ensenyament en valencià en les zones castellanoparlants, que els populars consideren una “imposició”. A través de diversos articles modificats en la Llei d’acompanyament, se suprimeix l’obligatorietat d’una base del 25% de les assignatures curriculars en valencià en les zones castellanoparlants, a més de l’obligatorietat d’impartir en valencià, com a mínim, una altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàloga. També modifica les obligacions de temps curricular en Primària, Secundària i Batxillerat.

A l’alumnat que s’aculla a les exempcions, no li serà aplicable l’objectiu del programa que inclou el domini de les dues llengües cooficials, pel que fa al valencià, i no haurà de demostrar un nivell de valencià concorde al B1 en Secundària ni el B2 en Batxillerat. El text també deroga l’Oficina de Drets Lingüístics i estableix que els procediments administratius iniciats d’ofici davant queixes presentades quedaran arxivats.

La Generalitat Valenciana consolida l’aposta per la rebaixa d’impostos a rendes altes en la norma. S’hi recullen els anuncis per a la bonificació de l’impost sobre successions i donacions al 99%, que en l’últim any va recaptar més de 350 milions d’euros. L’executiu aprova la mesura amb caràcter retroactiu per a les herències des del 28 de maig de 2023, com a manera de celebrar el triomf electoral, i estima ara que tindrà un impacte de 160 milions d’euros, després de recollir en la memòria econòmica que seria de 250 milions.

El Consell també modifica l’impost sobre transmissions patrimonials, que grava els habitatges de segona mà, i el rebaixa del 8 al 6 per cent per als menors de 35 anys que adquirisquen un habitatge de fins a 180.000 euros. La norma preveu una sèrie de desgravacions fiscals en l’IRPF de despeses sanitàries i esportives, incloent-hi òptiques, gimnasos, psicòlegs o salut bucodental. L’impacte d’aquestes desgravacions és de 200 milions d’euros.