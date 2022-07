La Generalitat traslladarà a l’Ajuntament tot el control sobre el nou estadi del València CF i no exigirà garanties addicionals

El Govern valencià té traçat un full de ruta per a possibilitar el desenvolupament del nou estadi, del poliesportiu de Benicalap i de la resta dels compromisos que li queden per complir al València CF una vegada el ple del Consell aprove la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE), el pla urbanístic que recull totes els beneficis urbanístics atorgats al club en forma d’edificabilitat (75.000 metres quadrats de residencial i 40.000 de terciari) per poder finançar les obres, però també les obligacions.

Aquest full de ruta està a falta de ser validat pel Consell Jurídic Consultiu (CJC) i per tant la seua viabilitat dependrà del fet que tots els punts que hi ha inclosos siguen legalment avalats per l’organisme, que emetrà un informe previsiblement al final d’aquest mes.

El primer punt sobre el qual s’ha de pronunciar el CJC és referent a la caducitat de l’ATE, una qüestió que ja ha sigut informada favorablement en un informe de l’Advocacia de la Generalitat d’agost del passat any, pel qual es va iniciar el procés, però que els advocats del club sempre han considerat contrària a dret. Així doncs, es requereix el pronunciament del CJC abans que la caducitat de l’ATE s’aprove en el ple del Consell.

Però, quin serà l’escenari una vegada caiga l’ATE? Segons ha esbrinat elDiario.es, el pla de la Generalitat passa per mantindre al València CF tots els drets urbanístics de manera condicionada, una opció que s’argumentaria jurídicament per una qüestió d’interés general, en considerar que tots dos desenvolupaments, tant el del vell Mestalla en l’avinguda d’Aragó, com el del nou en l’avinguda de les Corts Valencianes, tenen un impacte i beneficis que van més enllà de l’àmbit municipal, és a dir, que transcendeixen l’esfera de l’àrea metropolitana.

Així doncs, tot el projecte quedaria sota el paraigua legal dels àmbits estratègics de qualificació urbana inclosos en l’Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), una figura similar a les ja desaparegudes ATE que permet establir condicions i requisits per al seu desenvolupament.

Al mateix temps, es retornarien a l’Ajuntament de València, en concret a la Regidoria de Desenvolupament Urbà, totes les competències en matèria de planejament, unes funcions que amb la signatura de l’ATE van quedar en mans de la Generalitat. D’aquesta manera, el consistori podrà imposar els terminis d’execució i les condicions que considere.

A més, el València CF perdria la condició de promotor que li atorgava l’ATE, encara que això en la pràctica no té gran transcendència, més enllà que, com qualsevol propietari amb terrenys a edificar, es regiria per la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (Lotup).

Quant a les garanties econòmiques, no es preveuria des de la Generalitat sol·licitar nova documentació precisament perquè la consideració dels desenvolupaments en les parcel·les del vell i del nou estadi com a àmbits estratègics de qualificació urbana ja implica el compliment d’una sèrie de condicionants que desenvoluparà l’Ajuntament.

Addicionalment, l’obtenció de les llicències d’obres per a executar les torres d’habitatges o el terciari quedarien suspeses i condicionades al compliment de tots els condicionants i terminis establits per l’Ajuntament, que, si escau, sí que podria sol·licitar garanties financeres addicionals. Aquesta suspensió no afectaria ni la llicència per a reprendre les obres del nou estadi ni la del futur hotel que ha de construir Expo Grupo en l’avinguda d’Aragó.

Finalment, la Generalitat es confiscaria de l’1,1 milió d’euros depositat pel València CF el 2015 com a promotor de l’ATE, una garantia que perdria en declarar-se l’ATE caducada per incompliment.

Després de les diverses reunions que va mantindre Lay Hoon, mà dreta del màxim accionista Peter Lim, amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, amb la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i amb l’alcalde, Joan Ribó, el club té previst remetre a l’Ajuntament un nou modificat del projecte que tinga en compte els acords aconseguits, entre aquests, l’aforament de 66.000 espectadors, ampliable a 70.000, a més dels serveis associats com el museu o els locals comercials, a més de més dotació d’aparcament.