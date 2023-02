La Generalitat Valenciana demana al Govern que corregisca el projecte d’una megaplanta fotovoltaica a Requena

Segona gran planta fotovoltaica aprovada pel Govern que troba el rebuig de la Generalitat Valenciana després de la del projecte Magda, a la província de Castelló, que a més va tindre el vot en contra de tot el parlament valencià.

La secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge, Imma Orozco, i la directora general amb competències en ordenació del territori i paisatge, Rosa Pardo, han requerit al Ministeri de Transició Ecològica l’anul·lació de l’autorització administrativa prèvia de la central fotovoltaica Limonero Solar a Requena, juntament amb la revisió de la declaració d’impacte ambiental (DIA) formulada pel mateix departament ministerial fa uns mesos.

El 23 de gener passat el Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix la vicepresidenta socialista Teresa Ribera va autoritzar aquesta instal·lació de grans dimensions (125 megavats i 1,5 milions de metres quadrats) proposada sobre “un paisatge de gran valor documentat tant a escala municipal com a escala regional”, afirmen des del Govern valencià. De fet, aquesta zona compta amb el reconeixement com a paisatge de rellevància regional denominat Vinyes d’Utiel-Requena o també la marca Terra Boval associada a aquesta terra amb arrelament històric en la producció de vi.

Aquesta autorització es produeix després d’obtindre la planta la declaració d’impacte ambiental favorable l’octubre passat. No obstant això, el ministeri no va recollir en la DIA el sentit desfavorable de diversos informes emesos per la Conselleria de Política Territorial en què es posava de manifest el seu elevat valor paisatgístic, recollit també en el planejament municipal, la necessitat d’aportar estudi d’integració paisatgística i la reducció preocupant de la connectivitat ecològica i territorial provocada per la planta en algunes zones. Per contra, la DIA sí que donava per bones certes intencions de millora aportades pel promotor (Limonero Solar SL) sense verificar-ne ni garantir-ne el compliment efectiu.

“L’omissió del contingut d’aquests informes autonòmics és el que ha portat el departament de Política Territorial a explicitar amb contundència la seua oposició a l’autorització administrativa prèvia per al parc solar fotovoltaic Limonero Solar publicada el 23 de gener de 2023”, expliquen les mateixes fonts. Una DIA, com que és un acte de tràmit, no pot recórrer-se. Preguntades sobre aquest tema, la secretària autonòmica i la directora general expliquen que, “des del punt de vista territorial i de paisatge, gran part de la planta podria ser compatible si s’adaptara a les exigències assenyalades en els informes”.

Així mateix, manifesten la seua preocupació pel fet que els criteris establits en la legislació autonòmica valenciana no siguen tinguts en compte pel ministeri per a aquestes grans instal·lacions fotovoltaiques: “Aquests criteris, establits pel Govern del Botànic en la seua normativa, s’han demostrat de gran utilitat per a aconseguir la implantació d’una potència energètica considerable duta a terme amb ordre i amb rigor. Aqueix mateix rigor i l’aplicació de criteris idèntics, com a mínim, és el que reclamem per a projectes de producció de grans contingències com aquesta planta que sol·licitem revocar, que suposarien substituir més d’un milió i mig de metres quadrats de cultiu de vinyes per plaques solars”.

A més, han afegit que “no és lògic que es deneguen plantes més menudes per incomplir la normativa consensuada pel govern autonòmic (cosa que precisament ha ocorregut ací, en què denegat una planta de tramitació autonòmica que ocupava una superfície coincident amb part de Limonero Solar) i se n’aproven altres amb uns efectes clarament més inconvenients”.

En la seua opinió, “aquesta situació demostra que, més enllà del cas de Magda al nord de Castelló, hi ha altres instal·lacions de grans dimensions, com aquesta a Requena o la de PSF de Monòver, l’impacte territorial i paisatgístic de les quals no es té en compte pel ministeri malgrat els advertiments des dels municipis i la Generalitat mateixa”.