La Generalitat Valenciana inicia l’elaboració de la llei de costes, malgrat la suspensió de la seua homòloga gallega

La Generalitat Valenciana inicia els tràmits per a elaborar una llei autonòmica de costes, que pretén fer compatible la “sostenibilitat” amb els “usos humans” en el litoral valencià. La Conselleria de Medi Ambient trau a consulta prèvia l’avantprojecte de llei d’ordenació i protecció de la costa valenciana, que, paradoxalment, pretén augmentar les activitats permeses en el litoral.

Segons el text, que pot consultar-se en el portal de participació de la Generalitat Valenciana, “amb un litoral fortament antropitzat, resulta d’interés general regular i gestionar des de la mateixa Comunitat Valenciana l’ordenació del seu litoral, per a compatibilitzar els usos, les activitats i els assentaments humans en la costa, a fi de garantir-ne la sostenibilitat en termes de compatibilitat amb la protecció del medi ambient”.

La llei, continua el text, “té per objecte la protecció, l’ordenació i la gestió integrada del litoral de la Comunitat Valenciana, en el marc de les competències assumides per l’Estatut d’Autonomia, amb respecte a la legislació bàsica de l’Estat”. La norma inclou, entre les seues pretensions, una revisió del Pativel (Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral), el model legislatiu que va aprovar el Pacte del Botànic per a la protecció del territori. Segons Pradas, caldria revisar individualment cada projecte per a decidir-hi. Aquest pla compromet huit projectes urbanístics entre 13.000 i 18.000 habitatges en la costa valenciana.

És precisament la qüestió competencial la que pot causar conflicte a la futura norma valenciana, com ha passat a Galícia. La llei del litoral que el parlament gallec va aprovar el 2023 va ser recorreguda pel Govern central, perquè considerava que hi havia una invasió de competències de l’Estat. El novembre d’aquell any el Tribunal Constitucional va comunicar que quedaven suspesos 31 preceptes, que l’alt tribunal acaba de revisar i en manté la suspensió d’uns quants. El Constitucional assenyala que en la seua decisió ha tingut en compte que “la salvaguarda de l’interés ecològic i mediambiental mereix la condició d’interés preferent, atesa la fragilitat i la irreparabilitat dels perjudicis que es podrien produir en cas de la seua pertorbació.

Segons la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, la llei valenciana “serà una norma que naixerà del consens, que protegirà els nostres valors naturals i serà especialment sensible a la nostra realitat”. Per a la consellera és fonamental impulsar una iniciativa d’aquestes característiques davant un litoral com el de la Comunitat Valenciana: “Cal regular i gestionar des de la Generalitat l’ordenació del litoral, per a compatibilitzar els usos, les activitats i els assentaments humans en la costa, a fi de garantir-ne la sostenibilitat en termes de compatibilitat amb la protecció del medi ambient”, va considerar.