La Generalitat Valenciana ja ha resolt totes les sol·licituds del bo de lloguer jove

La Generalitat Valenciana ja ha resolt totes les sol·licituds d’ajudes al lloguer jove de la convocatòria del 2022. La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, que dirigeix Héctor Illueca, ha publicat dimecres la cinquena i última resolució administrativa, que adjudica les ajudes a 230 joves més. Amb aquest document es posa fi al procés del primer any del bo lloguer jove, que arriba a 3.910 beneficiaris.

La convocatòria ha esgotat el seu pressupost i ha destinat un total de 22,7 milions d’euros en xecs mensuals de 250 euros als menors de 35 anys. De les 231 sol·licituds concedides en aquesta cinquena resolució, 147 corresponen a la província de València (per un import de 866.634 euros), 53 a la província d’Alacant (per un import de 314.340 euros) i les altres 31 a la província de Castelló (per un import de 161.802 euros).

En total, s’han destinat 45 milions d’euros per als exercicis 2022 i 2023, atés que les ajudes són bianuals. La directora general d’Emergència Residencial, Pura Peris, ha indicat que les persones que hagen resultat denegades per esgotament del crèdit pressupostari i hagen sol·licitat l’ajuda el 2022, podran sol·licitar novament l’ajuda per al 2023, sense haver de tornar a presentar tota la documentació. Només hauran de presentar còpia del contracte, volant únic d’empadronament, rebuts de lloguer o cessió, declaracions responsables i autoritzacions.

El Consell estima que l’ajuda està quedant-se curta respecte de les sol·licituds i que haurien d’abastar el doble de població. L’afluència de sol·licituds va deixar sense cobrir al voltant de 9.300 sol·licituds que complirien els requisits establits en les bases de la convocatòria. L’any passat es van rebre 24.069 sol·licituds, encara que prop de la meitat són errònies o no compleixen els requisits, van informar fonts d’aquest departament a elDiario.es. Atesa la demanda, l’executiu autonòmic va aprovar divendres passat un decret que amplia les ajudes fins a 52,8 milions d’euros, amb el que es preveu arribar a prop de 9.000 persones.

La pròxima convocatòria, dotada de l’increment pressupostari, es publicarà la setmana vinent, al voltant del 25 d’abril. El termini per a presentar sol·licituds de la nova convocatòria serà des del 27 d’abril fins al 26 de maig inclòs. Com que les ajudes es concedeixen per a dues anualitats, s’ha previst destinar per a enguany un total de 26 milions d’euros, i per a l’any 2024, els 26 milions restants.