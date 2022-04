La Generalitat Valenciana s’estalvia la reclamació per la finalització del contracte de neteja i desratització de Canal 9

El tancament de l’anterior televisió autonòmica va deixar un erm en el sector audiovisual valencià i uns quants detalls que s’arrossegaven a conseqüència de l’abrupte final que el Govern popular d’Alberto Fabra va decretar per a Canal 9. L’empresa Secopsa, encarregada de la neteja i la desratització de les instal·lacions, reclamava una responsabilitat patrimonial de 283.783 euros per la finalització anticipada del contracte. No obstant això, la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimat el recurs de l’empresa adduint que és competència, en tot cas, de la jurisdicció civil.

La firma va subscriure un contracte el 2009 amb l’ens públic Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) per a la prestació del servei de neteja, jardineria, desinfecció, desinsectació i desratització dels centres de producció de Burjassot, Alacant i Castelló, així com de les delegacions de Madrid i Barcelona, per un import de 693.299 euros i amb una duració de dos anys. Transcorregut aquest període, la nova licitació del concurs va quedar deserta i RTVV va subscriure un nou contracte amb l’empresa, per 559.296 euros, que rebaixava el nombre de treballadors per a prestar el servei de 46 a 35.

Després del tancament de la cadena autonòmica el 2013, la Comissió Liquidadora va acordar amb l’empresa un annex al contracte que rebaixava els treballadors a 32 i l’import anual a 555.450 euros. L’any següent, amb les instal·lacions desèrtiques, es va revisar el preu del contracte i es va reduir el nombre de treballadors a 25. El 2015, hi van anar 21 treballadors i el nou anunci de licitació es va declarar desert per la Comissió Liquidadora. Finalment, l’any següent, la Comissió Liquidadora va informar l’empresa que havia de cessar la prestació del servei.

La conseqüència de la finalització anticipada del contracte, segons Secopsa, va ser l’acomiadament dels treballadors encarregats de la neteja, per la qual cosa en via administrativa (“davant el silenci” de la Comissió Liquidadora) va sol·licitar una reclamació de 250.106 euros. No obstant això, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de València va inadmetre el recurs pel fet d’estimar que era competència de la jurisdicció civil.

Després del cessament dels membres de la Comissió Liquidadora, l’empresa va presentar davant la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana una reclamació de responsabilitat patrimonial, per import de 283.783 euros, que va ser al seu torn inadmesa.

L’Advocacia de la Generalitat defensava la tesi que el contracte es va extingir el 2012 i, per tant, fins al 2016 “es fa sense cobertura jurídica”. Per contra, la resolució del TSJ-CV no accepta l’argumentat: “Encara que siga de manera irregular”, explica, “des del 2012 la Comissió Liquidadora ha acordat amb l’empresa que continuara prestant el servei fins al cessament el 19 de febrer de 2016”.

El decret de cessament dels membres de la Comissió Liquidadora, recorda el TSJ-CV, va subrogar les accions, els béns i els drets de l’ens públic. “Una qüestió diferent hauria sigut que l’acció s’haguera exercitat inicialment una vegada produïda la subrogació, amb la qual cosa seria discutible exercitar una acció civil davant la Generalitat Valenciana, tant per responsabilitat contractual com extracontractual, però la reclamació ja s’havia iniciat tant extrajudicialment com judicialment”, afig la sentència, que no és ferma, de la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa.