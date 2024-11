La gestió de la DANA i les seues mentides posen Mazón contra les cordes

La gestió política de la pitjor DANA del segle que va colpejar la Comunitat Valenciana el 29 d’octubre passat ha deixat en la corda fluixa el president de la Generalitat, Carlos Mazón, qui ja és criticat durament en privat per membres importants del seu partit. Les mentides, els canvis de versió i la falta de previsió que va banalitzar la catàstrofe natural i es va resistir a llançar l’alerta massiva als mòbils fins que la riuada s’havia convertit en un parany mortal per a centenars de valencians han sumit el seu govern en una profunda crisi, quan la comunitat encara tracta d’eixir del caos que ha originat la DANA.

Cada nova jornada es destapa un escàndol nou en l’executiu de Mazón. Si dijous la consellera responsable de les emergències Salomé Pradas va mentir sobre el moment en què es va començar a debatre la necessitat de llançar l’alerta a mòbils i va dir que desconeixia l’existència d’aquest sistema, divendres s’ha conegut per fi què va fer Mazón durant cinc hores clau el dia de la Dana. Un pretés dinar, que en un primer moment la Generalitat va dir que era privat, que després es va convertir en una “trobada de treball” i que al final va resultar ser un dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, expresentadora de la tele pública valenciana en l’anterior mandat del PP. La direcció del PP, que ja havia anat prenent distància, a mesura que es coneixien alguns detalls de la seua gestió havia deixat clar la vespra que correspon a Mazón explicar què va fer el dia de la catàstrofe. Ho va dir el portaveu parlamentari i mà dreta de Feijóo, Miguel Tellado, amb aquestes paraules: “Qui ha d’explicar la seua agenda és Carlos Mazón”.

Se sabia que, mentre desenes de milers de valencians ja patien els efectes devastadors d’un temporal que ha acabat amb més de dos centenars de morts, el president de la Generalitat va continuar amb la seua agenda política sense cap dels seus actes vinculat a la DANA. I divendres s’ha sabut que en la jornada més negra que ha viscut València en les últimes dècades, a les 15, quan es va convocar la ja famosa reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada (Cecopi) per a abordar la catàstrofe, Carlos Mazón dinava amb la periodista Maribel Vilaplana, segons han explicat fonts de la Generalitat, per a oferir-li la direcció de la televisió pública valenciana À Punt.

Quan la reunió del dispositiu va començar, a les 17, i ja amb municipis valencians inundats i amb les primeres persones desaparegudes, el president continuava a taula amb la periodista en un conegut restaurant de la capital i sense connectar-se a la reunió, a què no va arribar de manera presencial fins a les 19.30. Una vegada allí, segons han contat fonts que van assistir a la cita, calgué parar i posar-lo al dia de tota la informació que es menejava. No va ser fins a les 20.12 que el Centre d’Emergències 112 va enviar el missatge massiu. Desenes de persones havien perdut la vida ja a aquestes hores.

El dinar, primer qualificat de privat i posteriorment “de treball”, amenaça la carrera política del president de la Generalitat. Carlos Mazón ja no el defensa ningú públicament. Ni el seu partit a la Comunitat Valenciana, ni tampoc davant les càmeres la direcció d’Alberto Núñez Feijóo, que ahir va tindre un gest amb ell en convocar una reunió per videoconferència amb tots els barons autonòmics per a tractar d’escenificar unitat.

L’equip de Mazón ha mentit i ha canviat de versió unes quantes vegades sobre el dinar. Aquest diari ja va avançar el 5 de novembre passat que Mazón havia estat cinc hores en blanc just abans que es desbocara aquesta llengua d’aigua que ho va arrasar tot al seu pas. El seu equip va defensar que des de les 17 havia estat treballant al Palau i se l’havia informat de manera recurrent del que esdevenia en el Cecopi. Aquestes declaracions s’han demostrat falses. Ara hi ha evidències que es va quedar en el restaurant amb la periodista almenys fins a les 18.

Des de l’equip de Mazón es van escudar, en un primer moment, en el fet que la cita era de caràcter privat. D’aquesta manera evitaven donar explicacions. Dies després, el president mateix, a preguntes dels periodistes, en accedir a l’edifici del 112 a l’Eliana va assegurar que el dinar a què va assistir “no era un aniversari”, cosa que s’havia començat a especular en xarxes. El seu equip va aclarir a la vesprada que era un dinar de “treball”, cosa que feia obligatòria la seua declaració, tal com estableix la legislació valenciana. És una reunió de treball oferir un càrrec en la direcció d’À Punt a què s’accedeix per concurs públic? En plena DANA i amb centenars de milers de valencians patint és defensable que un president es reunisca per a oferir personalment un càrrec directiu en la televisió pública valenciana?

Però no és només aquest dinar en les hores claus de la DANA el que acorrala Carlos Mazón. La seua gestió durant les primeres hores de la catàstrofe i, sobretot, els retards i les indecisions del seu equip han retardat els avisos i també la resposta de l’operatiu. Va ser el missatge tardà de les 20.12, quan molts veïns ja tenien l’aigua al coll o es veien arrossegats dins dels seus cotxes per la riuada, però també la lentitud del dispositiu en les hores posteriors. Els que van estar en contacte amb Mazón en aquells moments descriuen un president noquejat i superat pels esdeveniments, sense un equip sòlid en què recolzar-se. La que hauria d’haver sigut la seua mà dreta en la gestió, la consellera de Justícia, Salomé Pradas, també ha mentit en diverses de les seues intervencions públiques. La més flagrant, en què va assegurar Pradas que no va ser fins a les 20 del 29 d’octubre que un tècnic li va dir que hi havia la possibilitat d’enviar missatges massius. Passades les 18 en la reunió del Cecopi, tal com ha revelat elDdiario.es, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, ja es debatia la possibilitat d’avisar la població a través d’Es Alert.

La mateixa dirigent tampoc va dir la veritat quan digué que el Govern central no havia oferit la presència de l’UME en les zones afectades fins que ja va ser massa tard. Un micròfon de TVE havia gravat Salome Pradas admetent que la unitat especialitzada de l’exèrcit s’havia posat a la seua disposició el matí mateix, hores abans de la riuada mortal.

En aquesta última setmana i mitja, Mazón s’ha quedat sol. El quart dia després de la DANA, el president de la Generalitat va arribar a tancar-se huit hores amb el seu equip en el Centre d’Emergències, paralitzant el Cecopi altres tantes hores. No estaven amb ell ni consellers ni tècnics ni el president de la Diputació de València, només els seus tres homes forts: Santiago Lumbreras, José Manuel Cuenda i Cayetano García Ramírez. Tres secretaris autonòmics en el departament de Presidència. Amb aquests tres, un assessor extern: Josep Lanuza, que ha participat en diverses reunions del Cecopi i va acompanyar Mazón en la seua reunió amb el president del Govern, Pedro Sánchez, fa un mes a la Moncloa.