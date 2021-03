El gir de Toni Cantó: de voler aprovar els pressupostos del Pacte del Botànic a sentir-se “molt identificat” amb Ayuso

Des que el dimecres el PP va confirmar que vol incorporar Toni Cantó a la llista que encapçala Isabel Díaz Ayuso, una pregunta sobrevola la ment dels diputats en les Corts Valencianes, especialment dels seus excompanys: des de quan?

Al desembre de l’any passat, fa a penes tres mesos, el portaveu de Ciutadans llavors encara insistia en un acostament al PSPV-PSOE, i reclamava al president de la Generalitat, Ximo Puig, reunions i reunions per a negociar el seu suport eventual als pressupostos de l’executiu que formen els socialistes juntament amb Compromís i Unides Podem. Durant la tardor del 2020 el portaveu llavors va vendre un acostament de la seua formació als socialistes per allunyar-los dels seus socis, en nom dels acords de reconstrucció per a afrontar la crisi de la Covid-19. Ciutadans havia signat els compromisos i volia participar en els pressupostos de la Generalitat per al 2021, que traslladarien les conclusions de la comissió de reconstrucció de les Corts Valencianes.

Quan Ciutadans va rebre l’enèsim no a la seua política fiscal, que advocava per rebaixes d’impostos en plena crisi, en contrast amb les polítiques keynesianes de Puig i els seus socis, el centre va tornar a virar. En els últims mesos Toni Cantó ha posat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, com a exemple en la gestió de la pandèmia. No és d’estranyar que l’exportaveu posara en valor les accions en les comunitats en què cogoverna Ciutadans, com va fer també amb Múrcia i Andalusia, però a mesura que passaven els mesos l’efecte capitalitat va anar prenent força en el seu discurs. De Catalunya, la seua obsessió política, a Madrid. El bac electoral del partit a Catalunya, on es va quedar amb 6 diputats, va emfatitzar aquesta qüestió i va emplaçar el portaveu a buscar un acostament al PP. En aquests moments, la formació pensava que es buscava una aliança entre iguals, no una fusió per absorció.

El dirigent de Ciutadans va expressar en la televisió pública valenciana À Punt que quan la Comunitat de Madrid “va agafar les regnes” de la gestió –abans monopolitzada pel Govern d’Espanya durant l’estat d’alarma– va ser quan “van començar a anar bé les coses” i va posar com a exemple l’hospital d’Ifema. En aquell moment, a 21 de febrer, l’ocupació hospitalària a Madrid era del 18,6%, mentre que a la Comunitat Valenciana havia baixat al 12,4%; en la vacunació hi havia una diferència d’un 10% a favor de la Comunitat Valenciana, que fregava el 86% de dosis injectades i, quant a víctimes mortals, Madrid triplicava les de la Comunitat Valenciana.

Un mes després, en el ple de les Corts Valencianes, el portaveu llavors insistia en l’afirmació, aquesta vegada en referència a l’ocupació. En el ple de l’11 de març el síndic de Ciutadans va exhibir un gràfic en què assegurava que Madrid és “la millor comunitat de tot Espanya” pel que fa a la creació d’ocupació i va assegurar que les comunitats en què Ciutadans cogovernava són “les que més ocupació van generar durant la segona onada de la pandèmia”.

L’exportaveu autonòmic s’ha desfet en elogis cap a Ayuso en els últims mesos. “Moltes vegades em sent molt identificat amb coses que diu”, va assegurar en una entrevista a Europa Press publicada el 30 de desembre, en què va considerar que la presidenta madrilenya estava “en el seu costat”. L’entrevista es va publicar una setmana després de la votació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2021. En les xarxes socials, el nou fitxatge del PP ha valorat diverses vegades la gestió de la presidenta madrilenya, aplaudint la construcció de l’hospital Zendal, l’obertura de bars i restaurants o declaracions que “subscriu paraula per paraula”. Al cap de poques setmanes, i després d’una reunió a Madrid, Cantó confirma que estava en el costat d’Ayuso. Fins a altre gir.

Ya está Ayuso machacando a los sanitarios del Zendal. pic.twitter.com/SD4NfZmL1B — Toni Cantó (@Tonicanto1) 31 de enero de 2021

Isabel Díaz Ayuso a Podemos y a Más Madrid. Lo suscribo, palabra por palabra.



“Sinvergüenzas” pic.twitter.com/dm1aPD1aJ0 — Toni Cantó (@Tonicanto1) 28 de enero de 2021