El Govern aprova 15 projectes d’exhumació de fosses del franquisme en territori valencià

Cada vegada més institucions públiques aposten per finançar l’exhumació de les fosses del franquisme. El Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, que dirigeix Carmen Calvo, ha aprovat dos paquets de subvencions per a finançar les faenes d’exhumació de fosses del franquisme en el territori valencià.

A les quatre subvencions destinades a associacions, fundacions i altres entitats privades sense ànim de lucre, a més d’universitats i organismes públics d’investigació, se sumen ara 13 subvencions directes per a finançar les actuacions dels ajuntaments a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). Aquestes ajudes (750.000 euros per a tot Espanya) finançaran les actuacions que duguen a terme els consistoris per investigar, localitzar, exhumar i identificar persones desaparegudes en fosses de la Guerra Civil i el franquisme.

El finançament inclou la investigació i la localització de testimoniatges, la prospecció, l’exhumació i l’anàlisi de les restes, i les anàlisis antropològiques i genètiques. Les subvencions inclouen les localitats de Xelva, Xera, Godella, Llíria, València, Bigastre, Elda, Pego, Vilafranca, Vila-real, Vinaròs, Vistabella del Maestrat i Viver.

Aquestes dues línies d’ajuda conformen un pla de xoc posat en marxa pel Govern en l’àmbit de la recuperació de la memòria democràtica en què ha invertit 1,5 milions d’euros, dels quals 1,2 milions seran destinats a tasques d’exhumació. Aquest pla pretén ser una fase transitòria fins es pose en marxa el Pla quadriennal de cerca de persones desaparegudes durant el colp d’estat, la Guerra Civil i la dictadura, que compta amb un finançament en els pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 d’un total de quatre milions d’euros, tres per a les comunitats autònomes i un per a les entitats locals, a través de la FEMP.