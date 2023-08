El Govern de Carlos Mazón no aconsegueix tancar la “crisi sense precedents” en Educació que enfureix el professorat

Una “crisi de gestió sense precedents”. És el diagnòstic del sindicat UGT del País Valencià sobre el caòtic procés d’adjudicació de places docents que pilota el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, i que manté en suspens milers de professors. A tot just nou dies per a la seua incorporació als centres docents respectius, les llistes amb les destinacions d’uns 6.000 interins de Secundària no s’han publicat encara, mentre que l’enfuriment dels professors augmenta en ple agost. El departament d’Educació va incomplir dilluns el termini màxim que va establir el conseller del PP per a publicar la llista dels interins, encara que dimarts al migdia ha aconseguit traure la d’Infantil i Primària. No obstant això, la llista d’interins de Secundària, amb uns 6.000 docents, encara es resisteix i no s’ha publicat. A més, segons fonts sindicals, les llistes de dimarts contenen errors, encara que de menys entitat.

Els sindicats, a manera de faena de xinesos, repassen un per un els docents en les llistes i comproven que els errors detectats en la primera adjudicació del 10 d’agost passat s’hagen esmenat i que les puntuacions estiguen ordenades correctament (cada incorrecció, en un nefast efecte dòmino, afecta la resta de la llista). “El que més ens preocupa és que les persones, per puntuació, estiguen ben ordenades i que l’adjudicació siga correcta”, explica a elDiario.es un sindicalista.

La primera crisi de gestió del Govern autonòmic de Carlos Mazón es va iniciar el 10 d’agost passat quan es van publicar, amb un retard notable respecte d’anys anteriors, les llistes de places docents plenes d’errors. A més, la directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, es va absentar del seu despatx –per motius familiars, segons la Conselleria d’Educació– poc després del seu nomenament, el 28 de juliol passat, i no va tornar fins al 10 d’agost. Un fet que ha escandalitzat encara més la comunitat educativa.

Uns quants docents, així com representants sindicals, s’han concentrat a primera hora de dimarts a l’entrada de la Conselleria d’Educació, a l’avinguda de Campanar de València, per exigir explicacions. Gemma Martín, del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), ha advertit que el professorat “ja ha explotat” davant la situació tan inèdita. “Molts estan preocupats, perquè no saben on aniran i això implica que no poden llogar un pis i que no saben si hauran de canviar els seus fills d’escola per un possible canvi de localitat”, ha afirmat Martín en declaracions recollides per Europa Press.

La representant del sindicat majoritari en Educació ha informat que els responsables de la conselleria no s’atreveixen a donar dates concretes davant els desoris recurrents en les llistes d’adjudicacions de places i ha advertit dels problemes que poden ocasionar en la planificació de l’inici del curs. “La gent arribarà justa per a preparar-se els programes. Seran setmanes complicades”, ha augurat la sindicalista de l’STEPV.

Xavi Angulo, delegat d’Educació d’UGT-PV, s’ha referit a la situació “angoixant” que viu el professorat en plenes vacances estivals. El procés d’adjudicació de places, recorda Angulo, és “una gestió ordinària independentment del poder polític o del partit polític que entre a governar i sempre s’ha fet correctament i, per tant, enguany s’havia d’haver complit amb el calendari abans de la finalització del mes de juliol”.

El delegat sindical també ha alertat d’un possible “col·lapse” en el sistema amb les adjudicacions ordinàries de setembre. UGT ha titlat d’“inadmissible” i “injustificat” el retard tan sonat en la publicació de les llistes i alerta que la caòtica situació “irremeiablement” condicionarà l’inici del curs escolar 2023-2024, previst per al pròxim 1 de setembre per al personal docent i per a l’11 de setembre per a l’alumnat de quasi tots els nivells educatius.

En la mateixa línia, el sindicat Comissions Obreres considera que l’ajornament “inusual” i “injust” de les adjudicacions d’aquest curs podria traduir-se en “més retards acumulats i incidències greus en diferents gestions, com per exemple l’alta en nòmina”. CCOO ha anunciat en un comunicat que els seus serveis jurídics estudien emprendre accions legals per una possible vulneració de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP).

Educació culpa un programa informàtic del 1999

D’altra banda, el sotsdirector general de Personal de la Conselleria d’Educació, Josep Pascual Hernández, ha explicat a primera hora de dimarts que les adjudicacions que “més problemes” han causat són les dels professors tècnics de Formació Professional, ja que, en integrar-se en el cos de Secundària, “l’eina informàtica no estava preparada ni testada i aquests desajustaments han sigut els que han generat aquesta situació”. Pascual ha indicat que el problema rau a “sectoritzar els cossos i les especialitats” i ha lamentat que pel problema informàtic, quan “ja està tot a punt, es torna a desajustar”.

“És evident que si això s’haguera planificat possiblement en tres o quatre mesos o fins i tot al cap de mig any s’hauria pogut resoldre. Però evidentment quan nosaltres hi vam arribar ens vam trobar davant totes les tasques que quedaven pendents i amb l’eina informàtica que estava sense poder aplicar”, ha apuntat.

El sotsdirector general de Personal ha informat que el programa utilitzat per al procés d’adjudicacions data del 1999 i ha afirmat que en el seu moment va ser una eina “molt complexa”, però que, amb el pas del temps, “no s’ha anat adequant a les noves situacions”.

Josep Pascual també ha manifestat que la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (DGTIC) va sol·licitar el 2020 la renovació del programa i la creació d’una nova eina informàtica de més capacitat per a poder determinar les implementacions noves de tots els processos, però, segons ha dit, la Conselleria d’Educació, llavors dirigida per Compromís en l’executiu del Pacte del Botànic, va considerar que la situació no era prioritària“ i ”es va desestimar“.

El PSPV retrau a Mazón que “continue de vacances en ple caos”

La portaveu del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, Rebeca Torró, ha acusat el president Carlos Mazón de posar “en greu perill” l’inici del curs escolar pel fet de mantindre milers de docents “sense saber on impartiran classes” enmig d’un “infern”. Torró ha retret a Mazón que continue de vacances en ple caos“ i ha assenyalat que ”una vegada més“ el Govern del PP i Vox ”demostra la seua insolvència en la gestió i la seua incapacitat per a governar“.

La portaveu socialista considera que “el PP està avançant en el seu full de ruta per a desmantellar els serveis públics” i sosté que el que ha passat amb el procés d’adjudicacions “només és un pas més per posar fi a l’accés a l’educació pública i de qualitat a la Comunitat Valenciana”.

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, “és capaç de donar la culpa a tothom, però continua sense donar explicacions i no assumeix la seua responsabilitat”, afirma Rebeca Torró, que ha acusat el PP d’haver-se “carregat un sistema que en els últims huit anys ha funcionat perfectament”.

La síndica del PSPV-PSOE també recorda que el departament d’Educació “ha generat una factura econòmica i personal incalculable a tots aquests professors i les seues famílies” i reitera la petició de compareixença del conseller Rovira en la cambra autonòmica.